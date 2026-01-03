تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoفولهام
Craven Cottage
team-logoليفربول
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة فولهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة فولهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحتضن ملعب كرافن كوتيدج مباراة قوية لحساب الدوري الإنجليزي تجمع ليفربول مع مضيفه فولهام لحساب الجولة العشرين من عمر المسابقة.

ليفربول تعثر في الجولة الماضية بالتعادل السلبي أمام ليدز يونايتد على ملعبه، ليستمر في النتائج المتذيذبة في الموسم الحالي مع أرني سلوت.

ويقابل الريدز فريق فولهام الذي يقدم مستويات جيدة على ملعبه، حتى إن مانشستر سيتي عانى أمامه قبل الفوز بنتيجة 5-4 مطلع الشهر الماضي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فولهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة فولهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة فولهام وليفربول في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو الأحد 4 يناير 2026، على ملعب كرافن كوتيدج.

الدوري الإنجليزي الممتاز
فولهام crest
فولهام
فولهام
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإنجليزي الممتاز - الدوري الإنجليزي الممتاز
Craven Cottage

ما القنوات الناقلة لمباراة فولهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة فولهام وليفربول في الدوري الإنجليزي عبر شاشتها، وبالتحديد على قناة beIN Sports 1 بتعليق حسن العيدروس.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1حسن العيدروس
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة فولهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة فولهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

أخبار ليفربول قبل مباراة فولهام

أشار مدرب ليفربول آرني سلوت إلى مدرب توتنهام السابق أنجي بوستيكوجلو عندما أصر على أن فريقه "الريدز" يجب أن يظل "على طبيعته" بعد التعادل المخيب للآمال مع ليدز يونايتد، حيث انتقد قرارات التحكيم السيئة، وأشار إلى عدد من الأمثلة التي "صمد فيها لاعبوه".

التشكيل المتوقع لمباراة فولهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026

التشكيلات المحتملة فولهام ضد ليفربول

فولهامHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestليفربول
1
بيرنارد لينو
15
خورخي كوينكا
5
يواكيم أندرسن
33
أنتوني روبنسون
21
تيموتي كاستاني
16
ساندر بيرج
22
Kevin
20
ساسا لوكيتش
8
هاري ويلسون
32
إيميل سميث روي
7
راؤول خيمينيز
1
أليسون بيكر
5
إبراهيما كوناتي
4
فيرجيل فان ديك
12
كونور برادلي
6
ميلوس كيركيز
17
كورتيس جونز
8
دومينيك سوبوسلاي
18
كودي جاكبو
38
ريان جرافينبيرش
10
أليكسيس ماك اليستير
22
هوجو إيكيتيكي

4-2-3-1

ليفربولAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ماركو سيلفا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • آرني سلوت

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج فولهام وليفربول في المباريات الأخيرة

فولهام
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ليفربول
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات فولهام وليفربول الأخيرة

فولهام

آخر 5 مباريات

ليفربول

1

انتصار

2

تعادلان

2

انتصاران

8

الأهداف المسجلة

10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
5/5

ترتيب فولهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026

0