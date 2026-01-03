ما القنوات الناقلة لمباراة فولهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب كرافن كوتيدج مباراة قوية لحساب الدوري الإنجليزي تجمع ليفربول مع مضيفه فولهام لحساب الجولة العشرين من عمر المسابقة.

ليفربول تعثر في الجولة الماضية بالتعادل السلبي أمام ليدز يونايتد على ملعبه، ليستمر في النتائج المتذيذبة في الموسم الحالي مع أرني سلوت.

ويقابل الريدز فريق فولهام الذي يقدم مستويات جيدة على ملعبه، حتى إن مانشستر سيتي عانى أمامه قبل الفوز بنتيجة 5-4 مطلع الشهر الماضي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فولهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة فولهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة فولهام وليفربول في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو الأحد 4 يناير 2026، على ملعب كرافن كوتيدج.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الدوري الإنجليزي الممتاز Craven Cottage

ما القنوات الناقلة لمباراة فولهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة فولهام وليفربول في الدوري الإنجليزي عبر شاشتها، وبالتحديد على قناة beIN Sports 1 بتعليق حسن العيدروس.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة فولهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة فولهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

أخبار ليفربول قبل مباراة فولهام

أشار مدرب ليفربول آرني سلوت إلى مدرب توتنهام السابق أنجي بوستيكوجلو عندما أصر على أن فريقه "الريدز" يجب أن يظل "على طبيعته" بعد التعادل المخيب للآمال مع ليدز يونايتد، حيث انتقد قرارات التحكيم السيئة، وأشار إلى عدد من الأمثلة التي "صمد فيها لاعبوه".

التشكيل المتوقع لمباراة فولهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026

نتائج فولهام وليفربول في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات فولهام وليفربول الأخيرة

ترتيب فولهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026