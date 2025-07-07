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كأس العالم للأندية
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MetLife Stadium, New Jersey
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بلال محمد

ما القنوات الناقلة لمباراة فلومينينسي وتشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

فلومينينسي v تشيلسيالقنوات الناقلةكأس العالم للأنديةتشيلسيفلومينينسي

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة فلومينينسي وتشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب ميتلايف، لاستقبال مباراة قوية ومثيرة تجمع بين فلومينينسي وتشيلسي، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وكان فلومينينسي، قد وصل إلى نصف النهائي بعد التغلب على الهلال بعد مباراة مثيرة ودرامية، انتهت بفوز الفريق البرازيلي، بهدفين مقابل هدف.

على الجانب الآخر، حجز البلوز مقعده في نصف النهائي بعد مباراة قوية انتهت بفوز تشيلسي، بهدفين مقابل هدف أيضًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فلومينينسي وتشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة فلومينينسي وتشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة فلومينينسي وتشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، هو يوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، على ملعب ميتلايف.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة فلومينينسي وتشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN، وستكون الشبكة هي الناقلة "الحصري" لمباراة فلومينينسي وتشيلسي، في نصف النهائي.

كيف تشاهد مباراة فلومينينسي وتشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة فلومينينسي وتشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 بشكل "حصري" من خلالها.

شاهد جميع مباريات كأس العالم للأندية 2025 الآن
المباراةفلومينينسي - تشيلسي
التاريخالثلاثاء 8 يوليو 2025
موعد المباراة22:00 مصر والسعودية
الملعبميتلايف
القنوات الناقلةالتعليق
DAZNخالد الغول
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كأس العالم للأندية - التصفيات النهائية
MetLife Stadium, New Jersey

الإصابات والغائبون في مباراة فلومينينسي وتشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025

التشكيلات المحتملة فلومينينسي ضد تشيلسي

فلومينينسيHome team crest

3-4-1-2

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestتشيلسي
1
دايفسون لوبيس ماسييل فابيو
12
غابرييل فوينتيس
3
تياجو سيلفا
4
إغناسيو دا سيلفا أوليفيرا
6
ريني
5
F. Bernal
2
صامويل إكزافي
16
جوستافو نوناتو سانتانا
35
هركوليس باريرا
14
جيرمان كانو
21
جون أرياس
1
روبيرت سانشيز
27
مالو غوستو
23
تريفوه تشالوباه
3
مارك كوكوريلا
4
توسين أدارابيويو
18
كريستوفر نكونكو
25
مويسيس كايسيدو
7
بيدرو نيتو
10
كول بالمر
8
إنزو فرنانديز
20
جواو بيدرو

4-2-3-1

تشيلسيAway team crest

التشكيل المتوقع

  • 1

    دايفسون لوبيس ماسييل فابيو

  • 12

    غابرييل فوينتيس

  • 3

    تياجو سيلفا

  • 4

    إغناسيو دا سيلفا أوليفيرا

  • 6

    ريني

  • 5

    F. Bernal

  • 2

    صامويل إكزافي

  • 16

    جوستافو نوناتو سانتانا

  • 35

    هركوليس باريرا

  • 14

    جيرمان كانو

  • 21

    جون أرياس

البدلاء

المدرب

  • ريناتو غاوشو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • إينزو ماريسكا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • 22

    خوان فريتس

  • 8

    ماتيوس مارتينيلي

الإصابات والإيقافات

نتائج فلومينينسي وتشيلسي في المباريات الأخيرة

فلومينينسي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تشيلسي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5