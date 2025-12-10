ما القنوات الناقلة لمباراة فلسطين والمنتخب السعودي في ربع نهائي كأس العرب 2025؟ وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب لوسيل لدولي، لاستضافة مباراة هامة تجمع بين منتخبي فلسطين والمنتخب السعودي في مباريات ربع نهائي كأس العرب 2025-2026.

المنتخبان يدخلان المباراة بهدف العبور للدور المقبل والوجود في مربع ذهبي لبطولة فاقت التوقعات فنيًا وجماهيريًا.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فلسطين والمنتخب السعودي في ربع نهائي كأس العرب 2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة فلسطين والمنتخب السعودي في ربع نهائي كأس العرب 2025؟

موعد مباراة فلسطين والمنتخب السعودي في ربع نهائي كأس العرب 2025، هو الخميس 11 ديسمبر 2025، على ملعب لوسيل الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية، السابعة والنصف بتوقيت فلسطين، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة فلسطين والمنتخب السعودي في ربع نهائي كأس العرب 2025؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2025 عبر عدد من القنوات، لكن يمكن متابعة البث المباشر لمواجهة فلسطين والمنتخب السعودي عبر تطبيق stc tv.

كل ما تحتاجه هو تحميل التطبيق والاستمتاع بمشاهدة المباراة المرتقبة.

كيف تشاهد مباراة فلسطين والمنتخب السعودي في ربع نهائي كأس العرب 2025 عبر الإنترنت؟

تطبيق stc tv يتيح لك مشاهدة مباراة فلسطين والمنتخب السعودي بشكل مجاني ودون اشتراك خاص.

القنوات الناقلة المعلق stc tv -

تاريخ مواجهات فلسطين والمنتخب السعودي الأخيرة

نتائج فلسطين والمنتخب السعودي في المباريات الأخيرة

ترتيب فلسطين والمنتخب السعودي في كأس العرب 2025