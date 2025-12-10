تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
كأس العرب
team-logoفلسطين
team-logoالسعودية
شاهد كأس العرب عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة فلسطين والمنتخب السعودي في ربع نهائي كأس العرب 2025؟ وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة المجانية لمباراة فلسطين والمنتخب السعودي في ربع نهائي كأس العرب 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يتزين ملعب لوسيل لدولي، لاستضافة مباراة هامة تجمع بين منتخبي فلسطين والمنتخب السعودي في مباريات ربع نهائي كأس العرب 2025-2026.

المنتخبان يدخلان المباراة بهدف العبور للدور المقبل والوجود في مربع ذهبي لبطولة فاقت التوقعات فنيًا وجماهيريًا.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فلسطين والمنتخب السعودي في ربع نهائي كأس العرب 2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة فلسطين والمنتخب السعودي في ربع نهائي كأس العرب 2025؟

موعد مباراة فلسطين والمنتخب السعودي في ربع نهائي كأس العرب 2025، هو الخميس 11 ديسمبر 2025، على ملعب لوسيل الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية، السابعة والنصف بتوقيت فلسطين، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

crest
كأس العرب - المراحل النهائية

ما القنوات الناقلة لمباراة فلسطين والمنتخب السعودي في ربع نهائي كأس العرب 2025؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2025 عبر عدد من القنوات، لكن يمكن متابعة البث المباشر لمواجهة فلسطين والمنتخب السعودي عبر تطبيق stc tv.

كل ما تحتاجه هو تحميل التطبيق والاستمتاع بمشاهدة المباراة المرتقبة.

مباريات كأس العرب عبر stc tvشاهد الآن!

كيف تشاهد مباراة فلسطين والمنتخب السعودي في ربع نهائي كأس العرب 2025 عبر الإنترنت؟

تطبيق stc tv يتيح لك مشاهدة مباراة فلسطين والمنتخب السعودي بشكل مجاني ودون اشتراك خاص.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tv-

تاريخ مواجهات فلسطين والمنتخب السعودي الأخيرة

فلسطين

آخر 5 مباريات

السعودية

0

انتصار

4

تعادلات

1

انتصار

1

الأهداف المسجلة

6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

نتائج فلسطين والمنتخب السعودي في المباريات الأخيرة

فلسطين
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

السعودية
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب فلسطين والمنتخب السعودي في كأس العرب 2025

0