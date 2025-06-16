ما القنوات الناقلة لمباراة فلامنجو والترجي في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة فلامنجو والترجي في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب لينكون فاينانشال فيلد، لاستقبال مباراة قوية تجمع بين الترجي، وفلامنجو، ضمن مباريات الجولة الأولى من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

ويشارك الترجي، في البطولة وفقًا لتصنيف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في آخر أربع سنوات، بينما يتواجد فلامنجو، بصفته بطلًا لبطولة كوبا ليبرتادوريس 2022.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فلامنجو والترجي كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما موعد مباراة فلامنجو والترجي في كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة قلامنجو والترجي في كأس العالم للأندية 2025، هو يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، على ملعب لينكون فاينانشال فيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة فلامنجو والترجي في كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN.

كما تمتلك شبكة قنوات MBC حقوق البطولة ويمكن مشاهدة المباراة عبر قنوات MBC مصر الأولى والثانية بجانب MBC أكشن.

كيف تشاهد مباراة فلامنجو والترجي في كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة فلامنجو والترجي في كأس العالم للأندية 2025 من خلالها.

المباراة فلامنجو - الترجي التاريخ الثلاثاء 17 يونيو 2025 موعد المباراة 04:00 مصر والسعودية الملعب لينكون فاينانشال فيلد