مباشر
الدوري الإسباني
team-logoفالنسيا
ميستايا
team-logoريال مدريد
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف فالنسيا نظيره ريال مدريد في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني 2025-2026 على ملعب ميستايا. 

لقاء هام في صراع الترتيب، بين فالنسيا صاحب المركز السادس عشر والراغب في التقدم أكثر، وريال مدريد الوصيف الذي يدرك أن أي تعثر سوف يصب في مصلحة برشلونة المتصدر.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026، هو الأحد 8 فبراير 2026، على ملعب ميستايا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإسباني - الدوري الإسباني
ميستايا

ما القنوات الناقلة لمباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 2خليل البلوشي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026

التشكيلات المحتملة فالنسيا ضد ريال مدريد

فالنسياHome team crest

4-4-2

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestريال مدريد
1
ستول ديميتريفسكي
14
خوسيه لويز جايا
20
ديميتري فولكييه
3
خوسي كوبيتي
24
إراي كوميرت
23
فيليب أغرينيك
7
أرناوت دانجوما
11
لويس ريوخا
18
بيبيلو
9
هوجو دورو
15
لوكاس بيلتران
1
تيبو كورتوا
17
راؤول اسينسيو
18
ألفارو كاريراس
8
فيديريكو فالفيردي
24
دين هويسين
30
فرانكو ماستانتونو
14
أوريلين تشواميني
15
أردا جولر
6
إدواردو كامافينجا
21
براهيم دياز
10
كيليان مبابي

4-2-3-1

ريال مدريدAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • كارلوس كوربيران

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ألفارو أربيلوا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج فالنسيا وريال مدريد في المباريات الأخيرة

فالنسيا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ريال مدريد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات فالنسيا وريال مدريد في المباريات الأخيرة

فالنسيا

آخر 5 مباريات

ريال مدريد

1

انتصار

1

تعادل

3

انتصارات

6

الأهداف المسجلة

14
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
4/5
0