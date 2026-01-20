تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ضمك، نظيره النصر، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

النصر يدخل المباراة وعينه على مواصلة تضييق الخناق على الهلال الذي قام بكل ما يلزم في الأسابيع الأخيرة كي يؤكد جدارته.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الأربعاء 21 يناير 2026، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانيةبلال علام

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة ضمك ضد النصر

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • أرماندو إيفانجيليستا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جورج جيسوس

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج ضمك والنصر في المباريات الأخيرة

ضمك
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
3/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

النصر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/12
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
5/5

تاريخ المواجهات بين ضمك والنصر في المباريات الخمس الأخيرة

ضمك

آخر 5 مباريات

النصر

0

انتصار

0

تعادل

5

انتصارات

3

الأهداف المسجلة

11
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب ضمك والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026

