ما القنوات الناقلة لمباراة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ضمك، نظيره النصر، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

النصر يدخل المباراة وعينه على مواصلة تضييق الخناق على الهلال الذي قام بكل ما يلزم في الأسابيع الأخيرة كي يؤكد جدارته.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الأربعاء 21 يناير 2026، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية بلال علام

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة ضمك ضد النصر التشكيل المتوقع البدلاء المدرب أرماندو إيفانجيليستا التشكيل المتوقع البدلاء المدرب جورج جيسوس

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج ضمك والنصر في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين ضمك والنصر في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب ضمك والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026