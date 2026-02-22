Goal.com
دوري روشن السعودي
team-logoضمك
team-logoالأهلي
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة ضمك والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ضمك والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل الأهلي، ضيفًا على نظيره ضمك، في مواجهة ضمن مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

الأهلي يدخل المباراة وعينه على مواصلة منافسة الهلال على اللقب الذي تشتعل المنافسة مع الهلال والنصر، خاصة بعد تعادل الزعيم مع الاتحاد في الجولة الماضية، أي أنّ الفوز قادر على وضع قلعة الكؤوس 

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ضمك والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ضمك والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد ضمك في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الإثنين 23 فبراير 2026، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي
ضمك crest
ضمك
ضمك
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
crest
دوري روشن السعودي - دوري روشن السعودي

ما القنوات الناقلة لمباراة ضمك والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة
ثمانية

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة ضمك والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ضمك والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة ضمك والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة ضمك والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة ضمك ضد الأهلي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • فابيو كاريلي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ماتياس يايسله

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج ضمك والأهلي في المباريات الأخيرة

ضمك
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
3/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

الأهلي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
15/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات بين ضمك والأهلي في المباريات الأخيرة

ضمك

آخر 5 مباريات

الأهلي

0

انتصار

2

تعادلان

3

انتصارات

6

الأهداف المسجلة

13
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب ضمك والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026

