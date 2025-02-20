ما القنوات الناقلة لمباراة ضمك والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ضمك والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يطمح الأهلي لمواصلة مشواره في التقدم نحو المراكز المتقدم في مسابقة دوري روشن السعودي والاقتراب أكثر من المربع الذهبي.

في الجولة 21 من دوري روشن السعودي 2024-2025 يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على حساب ضمك، ويدخل الراقي المباراة بهدف مصالحة الجماهير عقب السقوط أمام النصر في الجولة الماضية، والعودة لطريق الانتصارات.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ضمك والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

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ما موعد مباراة ضمك والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة ضمك والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الجمعة 21 فبراير 2025 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة البداية في الخامسة والثلث مساء بتوقيت السعودية، الرابعة والثلث بتوقيت مصر..

ما القنوات الناقلة ل مباراة ضمك والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة ضمك والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

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كيف تشاهد مباراة ضمك والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".