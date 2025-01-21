ما القنوات الناقلة لمباراة ضمك والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ضمك والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

حقق الاتحاد نتيجة جيدة للغاية بفوزه على الشباب بثنائية لهدف في الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي 2024-2025 ليبرهن فريق المدرب لوران بلان عن مستواه الحقيقي.

لذلك يتطلع للسير على نفس المنوال حين يحل ضيفًا على ضمك في الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ضمك والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

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ما موعد مباراة ضمك والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة ضمك والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الإثنين 27 يناير 2025 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة البداية في الخامسة وخمس دقائق مساء بتوقيت السعودية، الرابعة وخمس دقائق بتوقيت مصر..

ما القنوات الناقلة ل مباراة ضمك والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

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كيف تشاهد مباراة ضمك والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".