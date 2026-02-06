ما القنوات الناقلة لمباراة شبيبة القبائل والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف شبيبة القبائل الجزائري نظيره الأهلي المصري في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 على ملعب حسين أيت أحمد.

الأهلي صاحب المركز الأول في المجموعة يسعى لتأكيد صدارته لكنه سيحل ضيفًا على متذيل المجموعة الراغب بدوره في تحسين مركزه.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة شبيبة القبائل والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة شبيبة القبائل والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026؟

موعد مباراة شبيبة القبائل والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، هو السبت 7 فبراير 2026، على ملعب حسين أيت أحمد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة شبيبة القبائل والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة شبيبة القبائل والأهلي في دوري أبطال أفريقيا، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة شبيبة القبائل والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة شبيبة القبائل والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة شبيبة القبائل والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026

التشكيلات المحتملة شبيبة القبائل ضد الأهلي التشكيل المتوقع البدلاء المدرب جوزيف زينبوير التشكيل المتوقع البدلاء المدرب يس ثوروب

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج شبيبة القبائل والأهلي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات شبيبة القبائل والأهلي في المباريات الأخيرة