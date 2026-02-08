ما القنوات الناقلة لمباراة شباب أهلي دبي والهلال في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل الهلال السعودي ضيفًا على نظيره شباب أهلي دبي الإماراتي على استاد راشد، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026.

الهلال تأهل رسميًا إلى دور الـ 16 لكن الفوز يضمن له الصدارة قبل جولة من النهاية، أما شباب الأهلي فيحتاج لتحقيق الانتصار لحسم تواجده في الأدوار الإقصائية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة شباب أهلي دبي والهلال في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة شباب أهلي دبي والهلال في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026؟

موعد مباراة شباب أهلي دبي والهلال في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 هو يوم الإثنين 9 فبراير 2026، على استاد راشد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة شباب أهلي دبي والهلال في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال آسيا النخبة بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة شباب أهلي دبي والهلال في قمة الجولة السابعة، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق أحمد البلوشي

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة شباب أهلي دبي والهلال في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة شباب أهلي دبي والهلال في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة شباب أهلي دبي والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026

التشكيلات المحتملة شباب أهلي دبي ضد الهلال التشكيل المتوقع البدلاء المدرب باولو سوسا التشكيل المتوقع البدلاء المدرب سيموني إنزاجي

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج شباب أهلي دبي والهلال في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات شباب أهلي دبي والهلال الأخيرة

ترتيب شباب أهلي دبي والهلال في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026