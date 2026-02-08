Goal.com
دوري أبطال آسيا النخبة
team-logoشباب أهلي دبي
team-logoالهلال
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة شباب أهلي دبي والهلال في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة شباب أهلي دبي والهلال في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحل الهلال السعودي ضيفًا على نظيره شباب أهلي دبي الإماراتي على استاد راشد، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026.

الهلال تأهل رسميًا إلى دور الـ 16 لكن الفوز يضمن له الصدارة قبل جولة من النهاية، أما شباب الأهلي فيحتاج لتحقيق الانتصار لحسم تواجده في الأدوار الإقصائية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة شباب أهلي دبي والهلال في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة شباب أهلي دبي والهلال في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026؟

موعد مباراة شباب أهلي دبي والهلال في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 هو يوم الإثنين 9 فبراير 2026، على استاد راشد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

crest
دوري أبطال آسيا النخبة - منطقة الغرب

ما القنوات الناقلة لمباراة شباب أهلي دبي والهلال في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال آسيا النخبة بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة شباب أهلي دبي والهلال في قمة الجولة السابعة، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق أحمد البلوشي

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS 2أحمد البلوشي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة شباب أهلي دبي والهلال في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة شباب أهلي دبي والهلال في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة شباب أهلي دبي والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026

التشكيلات المحتملة شباب أهلي دبي ضد الهلال

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • باولو سوسا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سيموني إنزاجي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج شباب أهلي دبي والهلال في المباريات الأخيرة

شباب الأهلي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
18/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

الهلال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
13/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات شباب أهلي دبي والهلال الأخيرة

شباب الأهلي

آخر 5 مباريات

الهلال

2

انتصاران

1

تعادل

2

انتصاران

7

الأهداف المسجلة

8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب شباب أهلي دبي والهلال في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026

