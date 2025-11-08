تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإسباني
team-logoسيلتا فيجو
أبانكا بالايدوس
team-logoبرشلونة
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة سيلتا فيجو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة سيلتا فيجو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحل برشلونة، ضيفًا ثقيلًا على حساب سيلتا فيجو، في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني 2025-2026، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب بالايدةس.

ويدخل برشلونة، المباراة بهدف مواصلة حملة المنافسة على الصدارة التي يحتلها ريال مدريد بفارق 5 نقاط عن الفريق الكتالوني.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة سيلتا فيجو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

موعد مباراة سيلتا فيجو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة سيلتا فيجو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة سيلتا فيجو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026، هو الأحد 9 نوفمبر 2025، على ملعب بالايدوس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإسباني - الدوري الإسباني
أبانكا بالايدوس

ما القنوات الناقلة لمباراة سيلتا فيجو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة سيلتا فيجو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق علي سعيد الكعبي.

beIN SPORTS 1علي سعيد الكعبي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة سيلتا فيجو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة سيلتا فيجو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة سيلتا فيجو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026

تشكيلات سيلتا فيجو ضد برشلونة

سيلتا فيجوHome team crest

3-4-3

التشكيل

4-3-3

Home team crestبرشلونة
13
يونوت رادو
12
M. Fernandez
2
C
كارل ستارفيلت
20
ماركوس الونسو
6
ايلايش موريبا
22
هوغو سوتيلو
3
أوسكار مينجويزا
5
سيرجيو كاريرا
18
بابلو دوران
9
فيران جوتغلا
7
بورخا إيغليسياس
25
فويتشيك شتشيسني
24
إيريك جارسيا
5
باو كوبارسي
3
أليخاندرو بالدي
4
C
رونالد أراوخو
16
فيرمين لوبيز
20
داني أولمو
21
فرينكي دي يونج
14
ماركوس راشفورد
10
لامين يامال
9
روبرت ليفاندوفسكي

4-3-3

برشلونةAway team crest

سيلتا فيجو
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • كلاوديو خيرالديز

برشلونة
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • هانسي فليك

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج سيلتا فيجو وبرشلونة في المباريات الأخيرة

سيلتا فيجو
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

برشلونة
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
15/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
5/5

تاريخ مواجهات سيلتا فيجو وبرشلونة في المباريات الخمس الأخيرة

سيلتا فيجو

آخر 5 مباريات

برشلونة

1

انتصار

1

تعادل

3

انتصارات

10

الأهداف المسجلة

12
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
5/5

ترتيب سيلتا فيجو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026

إعلان
0