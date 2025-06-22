ما القنوات الناقلة لمباراة سياتل ساوندرز وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة سياتل ساوندرز وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب لومين فيلد، لاستقبال مباراة قوية تجمع بين سياتل ساوندرز وباريس سان جيرمان، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

باريس سان جيرمان، بدأ البطولة بقوة بعد الفوز على أتلتيكو مدريد، برباعية نظيفة، قبل أن يسقط بشكل مفاجئ أمام بوتافوجو، بهدف دون رد، وسيدخل أمام سياتل، بشعار لا بديل عن الفوز، لضمان التأهل إلى دور الـ 16.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على القنوات الناقلة لمباراة سياتل ساوندرز وباريس سان جيرمان، في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

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ما موعد مباراة سياتل ساوندرز وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة سياتل ساوندرز وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025، هو يوم الإثنين 23 يونيو 2025، على ملعب لومين فيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة سياتل ساوندرز وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN .

كيف تشاهد مباراة سياتل ساوندرز وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة سياتل ساوندرز وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025 من خلالها.

المباراة سياتل ساوندرز - باريس سان جيرمان التاريخ الإثنين 23 يونيو 2025 موعد المباراة 22:00 مصر والسعودية الملعب لومين فيلد