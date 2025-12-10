ما القنوات الناقلة لمباراة سلتيك وروما في الدوري الأوروبي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

مسيرة روما القارية تمر عبر جلاسكو! الجيالوروسي في عرين سلتيك في الجولة السادسة من مرحلة المجموعاتفي الدوري الأوروبي، وهي مرحلة حاسمة لمعرفة ما إذا كان فريق جان بييرو جاسبيريني لديه فرص حقيقية للتأهل مباشرة إلى دور الـ16 دون الحاجة إلى خوض مباريات الملحق.

الاسكتلنديون، بعد تغيير المدرب مع وصول ويلفريد نانسي إلى مقعد المدرب بدلاً من أونيل، يواجهون نفس الوضع الحالي: خارج المراكز الثمانية الأولى في المجموعة الواحدة ومحاطون بالشكوك.

موقع "جول" يقدم لك كل شيء عن مباراة سلتيك وروما في الدوري الأوروبي، بما في ذلك معلومات عن القناة التلفزيونية والبث المباشر.

ما القنوات الناقلة لمباراة سلتيك وروما في الدوري الأوروبي 2025-2026؟

موعد انطلاق مباراة سلتيك ضد روما في الدوري الأوروبي 2025-2026

ستُقام مباراة سلتيك وروما يوم الخميس 11 ديسمبر 2025، في تمام الساعة 23:00 بتوقيت السعودية، 00:00 بتوقيت الإمارات.

أخبار الفريقين والتشكيلات

التشكيلات المحتملة سيلتيك ضد روما التشكيل المتوقع البدلاء المدرب ويلفريد نانسي التشكيل المتوقع البدلاء المدرب جيان بييرو غاسبيريني

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

أخبار نادي سلتيك

نانسي سيضطر إلى الاستغناء عن كارتر-فيكرز، الذي خضع لعملية جراحية في وتر العرقوب وخرج من قائمة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. كما سيغيب ساراكي وجونستون، الظهير الأيسر والظهير الأيمن على التوالي. أما الخبر السار فهو عودة إيهيناتشو إلى كامل لياقته بعد تعافيه من إصابة عضلية.

أخبار نادي روما

يمكن لجاسبيريني أن يبتسم لعودة أنجيلينو إلى قائمة اللاعبين، بعد غياب دام أكثر من شهرين بسبب التهاب القصبات الهوائية. حالياً، لا يزال دوفبيك هو الوحيد الغائب.

كيف يصل سلتيك وروما إلى المباراة؟

روما يعاني من انخفاض المعنويات بعد هزيمتين متتاليتين في الدوري ضد نابولي وكالياري، ولكن هناك فريقًا آخر عليه أن يتقبل الهزيمة وهو سلتيك الذي تعرض لتعثر صادم على أرضه ضد هارتس (المتصدر الحالي للدوري الاسكتلندي) بعد 5 انتصارات متتالية.

سجل المواجهات بين سلتيك وروما

ستكون المباراة بين سلتيك وروما هي الأولى بين الفريقين: فالفريقان لم يلتقيا من قبل.

ترتيب سلتيك وروما في الدوري الأوروبي 2025-2026

في الوضع الحالي، يتأهل كل من سلتيك وروما إلى مرحلة التصفيات: يحتل الفريق الاسكتلندي المركز الحادي والعشرين في ترتيب الدوري الأوروبي برصيد 7 نقاط، بينما يحتل الفريق الإيطالي المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط.