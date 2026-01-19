ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وموناكو في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ريال مدريد، نظيره موناكو، في الجولة السابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا 2025-2026 على ملعب "سانتياجو برنابيو".

يدخل ريال مدريد، المباراة بشعار لا بديل عن الفوز، لمصالحة الجماهير عقب النتائج السلبية التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة، خاصة بعد تغيير المدرب وقدوم ألفارو أربيلوا.

ويتواجد الملكي في المركز السابع برصيد 12 نقطة، ولا مجال للتعثر لضمان التأهل المباشر لدور الـ 16 دون تكرار ما حدث الموسم الماضي وخوض الملحق.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وموناكو في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ريال مدريد وموناكو في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

موعد مباراة ريال مدريد وموناكو، في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الثلاثاء 20 يناير 2026، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشر مساءًا بتوقيت السعودية، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وموناكو في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وموناكو في الجولة السابعة، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق حفيظ دراجي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وموناكو في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وموناكو في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

نتائج ريال مدريد وموناكو في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات ريال مدريد وموناكو الأخيرة

ريال مدريد آخر مباراتان موناكو 1 انتصار 0 تعادل 1 انتصار موناكو 3 - 1 ريال مدريد

ريال مدريد 4 - 2 موناكو 5 الأهداف المسجلة 5 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 2/2 سجل كلا الفريقين 2/2

ترتيب ريال مدريد وموناكو في دوري أبطال أوروبا 2025-2026