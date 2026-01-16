ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب سانتياجو برنابيو، لاستضافة مباراة هامة تجمع بين ريال مدريد وليفانتي، في الجولة 20 من الدوري الإسباني 2025-2026.

يدخل ريال مدريد المباراة وصيفًا في جدول الترتيب خلف برشلونة بأربع نقاط، بينما يحتل ليفانتي المركز التاسع عشر في ترتيب الدوري الإسباني.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني 2025-2026، هو السبت 17 يناير 2026، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات.

الدوري الإسباني - الدوري الإسباني إستاديو سانتياغو بيرنابو

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر شاشتها، وبالتحديد على قناة beIN Sports 2، وبتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني 2025-2026

نتائج ريال مدريد وليفانتي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات ريال مدريد وليفانتي الأخيرة