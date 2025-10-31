ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل نادي فالنسيا ضيفًا هامًا على ريال مدريد على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني 2025-2026.

يدخل الفريقان المباراة بظروف متباينة، ريال مدريد للحفاظ على الصدارة التي وسعها مع برشلونة بعد الفوز في الكلاسيكو، وفالنسيا لتدارك الإخفاق المدوي منذ بداية الليجا.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني 2025-2026 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني 2025-2026، هو السبت 1 نوفمبر 2025، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشرة تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق عامر الخوذيري.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني 2025-2026

نتائج ريال مدريد وفالنسيا في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات ريال مدريد وفالنسيا في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني 2025-2026