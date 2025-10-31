تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإسباني
team-logoريال مدريد
إستاديو سانتياغو بيرنابو
team-logoفالنسيا
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحل نادي فالنسيا ضيفًا هامًا على ريال مدريد على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني 2025-2026.

يدخل الفريقان المباراة بظروف متباينة، ريال مدريد للحفاظ على الصدارة التي وسعها مع برشلونة بعد الفوز في الكلاسيكو، وفالنسيا لتدارك الإخفاق المدوي منذ بداية الليجا.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني 2025-2026 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني 2025-2026، هو السبت 1 نوفمبر 2025، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشرة تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإسباني - الدوري الإسباني
إستاديو سانتياغو بيرنابو

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق عامر الخوذيري.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 2عامر الخوذيري
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني 2025-2026

تشكيلات ريال مدريد ضد فالنسيا

ريال مدريدHome team crest

4-3-3

التشكيل

4-4-2

Home team crestفالنسيا
1
تيبو كورتوا
8
C
فيديريكو فالفيردي
24
دين هويسين
18
ألفارو كاريراس
3
إيدير ميليتاو
14
أوريلين تشواميني
5
جود بيلينجهام
15
أردا جولر
30
فرانكو ماستانتونو
7
فينيسيوس جونيور
10
كيليان مبابي
25
جولين أجريزابالا
3
خوسي كوبيتي
5
سيزار تاريجا
12
تيري كوريا
14
C
خوسيه لويز جايا
11
لويس ريوخا
18
بيبيلو
16
دييجو لوبيز
22
بابتيست سانتاماريا
15
لوكاس بيلتران
7
أرناوت دانجوما

4-4-2

فالنسياAway team crest

ريال مدريد
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • تشابي ألونسو

فالنسيا
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • كارلوس كوربيران

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج ريال مدريد وفالنسيا في المباريات الأخيرة

ريال مدريد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

فالنسيا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات ريال مدريد وفالنسيا في المباريات الخمس الأخيرة

ريال مدريد

آخر 5 مباريات

فالنسيا

2

انتصاران

1

تعادل

2

انتصاران

10

الأهداف المسجلة

7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني 2025-2026

إعلان
0