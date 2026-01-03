ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإسباني
team-logoريال مدريد
إستاديو سانتياغو بيرنابو
team-logoريال بيتيس
أحمد مجدي

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف ملعب سانتياجو برنابيو قمة من قمم الدوري الإسباني ستجمع ريال مدريد مع ريال بيتيس لحساب الجولة الثامنة عشرة من عمر المسابقة.

ريال مدريد مع مدربه تشابي ألونسو يريدون الخروج من موقف الشك، خصوصًا بعد فقدان الصدارة لصالح برشلونة وتوسع الفارق لأربع نقاط.

أما ريال بيتيس، فيوجد في المركز السادس برصيد 28 نقطة وحقق الفوز على خيتافي في الجولة الماضية برباعية نظيفة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2025-2026، هو الأحد 4 يناير 2026، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2025-2026.

ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني عبر شاشتها، وبالتحديد على قناة beIN Sports 2 بتعليق علي محمد علي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 2علي محمد علي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

أخبار ريال مدريد قبل مباراة ريال بيتيس

تشير التقارير في إسبانيا إلى أن اللاعب رودريجو مرتبط برحيل محتمل عن ريال مدريد. يواجه المهاجم البرازيلي الدولي منافسة شرسة على مركزه في سانتياجو برنابيو، ويشعر بإحباط متزايد لرغبته في اللعب بصورة أكبر مع الفريق.

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2025-2026

التشكيلات المحتملة ريال مدريد ضد ريال بيتيس

ريال مدريدHome team crest

4-1-2-3

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestبيتيس
1
تيبو كورتوا
17
راؤول اسينسيو
22
أنطونيو روديجر
8
فيديريكو فالفيردي
18
ألفارو كاريراس
15
أردا جولر
14
أوريلين تشواميني
5
جود بيلينجهام
16
غونزالو غارسيا
7
فينيسيوس جونيور
11
رودريجو جوس
1
ألفارو فالز
12
ريكاردو رودريجيز
4
ناتان برناردو دي سوزا
2
هيكتور بيليرين
5
مارك بارترا
24
أيتور رويبال
8
بابلو فورنالس
7
أنتوني
21
مارك روكا
18
N. Deossa
19
خوان هيرنانديز

4-2-3-1

بيتيسAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • تشابي ألونسو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • مانويل بليجريني

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج ريال مدريد وريال بيتيس في المباريات الأخيرة

ريال مدريد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

بيتيس
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات ريال مدريد وريال بيتيس الأخيرة

ريال مدريد

آخر 5 مباريات

بيتيس

1

انتصار

3

تعادلات

1

انتصار

4

الأهداف المسجلة

3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2025-2026

