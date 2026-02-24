Goal.com
مباشر
دوري أبطال أوروبا
team-logoريال مدريد
سانتياجو بيرنابيو
team-logoبنفيكا
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبنفيكا في إياب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ينزل بنفيكا، ضيفًا على نظيره ريال مدريد، في إياب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 على ملعب "سانتياجو برنابيو".

الميرنجي انتصر في ملعب النور بهدف نظيف من توقيع فينيسيوس ويبحث عن تحقيق فوز يحسم تأهله إلى ثمن النهائي خاصة بعد فقدان صدارة الدوري الإسباني لصالح برشلونة.

وسوف يواجه المتأهل من هذه المباراة إما سبورتنج لشبونة أو مانشستر سيتي في الدور القادم.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ريال مدريد وبنفيكا في إياب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

موعد مباراة ريال مدريد وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو يوم الأربعاء 25 فبراير 2026، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبنفيكا في إياب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وبنفيكا في إياب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق عصام الشوالي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1عصام الشوالي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبنفيكا في إياب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وبنفيكا في إياب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وبنفيكا في إياب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026

التشكيلات المحتملة ريال مدريد ضد بنفيكا

ريال مدريدHome team crest

4-4-2

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestبنفيكا
1
تيبو كورتوا
22
أنطونيو روديجر
18
ألفارو كاريراس
17
راؤول اسينسيو
12
ترينت ألكسندر أرنولد
15
أردا جولر
6
إدواردو كامافينجا
8
فيديريكو فالفيردي
14
أوريلين تشواميني
7
فينيسيوس جونيور
10
كيليان مبابي
1
أناتولي تروبين
26
صامويل داهل
44
توماس أرواخو
17
عمار ديديتش
30
نيكولاس أوتاميندي
8
فريدريك أورسنيس
5
إينزو بارينيتشيا
27
رافا سيلفا
21
أندرياس شجيلديروب
18
لياندرو باريرو
14
فانجيليس بافليديس

4-2-3-1

بنفيكاAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ألفارو أربيلوا

التشكيل المتوقع

البدلاء

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج ريال مدريد وبنفيكا في المباريات الأخيرة

ريال مدريد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

بنفيكا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات ريال مدريد وبنفيكا الأخيرة

ريال مدريد

آخر 3 مباريات

بنفيكا

1

انتصار

0

تعادل

2

انتصاران

5

الأهداف المسجلة

9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/3
سجل كلا الفريقين
2/3
