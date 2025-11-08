ما القنوات الناقلة لمباراة رايو فاييكانو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل ريال مدريد، ضيفًا ثقيلًا على حساب رايو فاييكانو، في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني 2025-2026، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب دي فاييكاس.

ويدخل ريال مدريد، المباراة بهدف مواصلة حملة التصدر للدوري الإسباني الذي يطمح رجال المدرب تشابي ألونسو لإعادته إلى ملعب سانتياجو برنابيو.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة رايو فاييكانو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

موعد مباراة رايو فاييكانو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة رايو فاييكانو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة رايو فاييكانو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026، هو الأحد 9 نوفمبر 2025، على ملعب دي فاييكاس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والربع بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة رايو فاييكانو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة رايو فاييكانو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق علي محمد علي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة رايو فاييكانو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة رايو فاييكانو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

