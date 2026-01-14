ما القنوات الناقلة لمباراة راسينج سانتاندير وبرشلونة في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على راسينج سانتاندير في دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا 2025-2026، والتي يحتضنها ملعب إل ساردينيرو.

يدخل البلوجرانا تلك المباراة في البطولة للدفاع عن اللقب الذي حققه في الموسم الماضي بعد غياب 4 سنوات كاملة، والمُسابقة التي يمتلك منها 32 لقبًا، متفوقاً فيه على أقرب مُنافسيه أتلتيك بيلباو بفارق 8 ألقاب.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة راسينج سانتاندير وبرشلونة في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة راسينج سانتاندير وبرشلونة في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026؟

موعد مباراة راسينج سانتاندير وبرشلونة في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026، هو الخميس 15 يناير 2026، على ملعب إل ساردينيرو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة راسينج سانتاندير وبرشلونة في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026؟

تمتلك منصة شاهد حقوق بث مباريات كأس ملك إسبانيا 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة راسينج سانتاندير وبرشلونة في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026 عبر شاشتها.

كما يتم إذاعة المواجهة عبر قناة MBC مصر 2 المفتوحة بتعليق عصام عبده.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة راسينج سانتاندير وبرشلونة في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة راسينج سانتاندير وبرشلونة في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "شاهد".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة راسينج سانتاندير وبرشلونة في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026

نتائج راسينج سانتاندير وبرشلونة في المباريات الأخيرة