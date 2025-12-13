تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإسباني
team-logoديبورتيفو ألافيس
Estadio Mendizorroza
team-logoريال مدريد
شاهد من أي مكان في العالم عبر
Andrés Roberto Flores Bocanegra و أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة ديبورتيفو ألافيس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

كيفية مشاهدة مباراة الدوري الإسباني بين ديبورتيفو ألافيس وريال مدريد، بالإضافة إلى موعد بدء المباراة وأخبار الفريق.

يستقبل ديبورتيفو ألافيس ريال مدريد يوم الأحد 14 ديسمبر في ملعب مينديزوروزا، في الجولة السادسة عشرة من موسم 2025-2026 من الدوري الإسباني.

يصل البابازوروس إلى المباراة بعد فوزه 1-0 على ريال سوسييداد في الجولة 15، بهدف من لوكاس بوي. يحتل الفريق الذي يديره إدواردو كوديت المركز الحادي عشر في الترتيب برصيد 18 نقطة.

من ناحيته، خسر الميرنجي 0-2 على يد سيلتا فيجو في آخر مباراة له في الدوري، مع بطاقات حمراء لفران جارسيا وإندريك وألفارو كاريراس. 

الفريق الذي يديره تشابي ألونسو يحتل المركز الثاني في الترتيب برصيد 36 نقطة، بفارق أربع نقاط عن برشلونة في الصراع على اللقب.

هنا يقدم لك GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول كيفية مشاهدة المباراة، بما في ذلك القناة الناقلة وتفاصيل البث والمزيد.

الدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس crest
ديبورتيفو ألافيس
ألافيس
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد

ما القنوات الناقلة لمباراة ديبورتيفو ألافيس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1أحمد البلوشي
TOD TV

موعد مباراة ديبورتيفو ألافيس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026

crest
الدوري الإسباني - الدوري الإسباني
Estadio Mendizorroza

ستقام المباراة يوم الأحد 14 ديسمبر الساعة 23:00 بتوقيت السعودية، 00:00 الإمارات على ملعب مينديزوروزا.

أخبار الفريقين والتشكيلات

التشكيلات المحتملة ديبورتيفو ألافيس ضد ريال مدريد

ديبورتيفو ألافيسHome team crest

4-1-4-1

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestريال مدريد
1
انتوني سيفيرا
5
جون باتشيكو
17
جوني
14
ناهول تاناليا
24
V. Parada
8
أنطونيو بلانكو
21
عبدالرحمن ريباخ
20
Calebe
4
دينيس سواريز
19
بابلو ايبانييز
15
لوكاس بويي
1
تيبو كورتوا
22
أنطونيو روديجر
24
دين هويسين
8
فيديريكو فالفيردي
17
راؤول اسينسيو
11
رودريجو جوس
19
داني سيبايوس
14
أوريلين تشواميني
7
فينيسيوس جونيور
5
جود بيلينجهام
10
كيليان مبابي

4-2-3-1

ريال مدريدAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • إدواردو كوديت

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • تشابي ألونسو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

أخبار ديبورتيفو ألافيس

سيواجه فريق ديبورتيفو ألافيس فريق إشبيلية في دور الـ16 من كأس الملك، في مباراة ستقام يوم الأربعاء 17 ديسمبر.

يبدو اللقاء متكافئًا، حيث إن كلا الفريقين يحققان نتائج متشابهة في الدوري الإسباني، مع تقدم ألافيس بفارق نقطة واحدة فقط على الفريق الأندلسي في الترتيب.

أخبار ريال مدريد

من جانبه، سيخوض فريق الميرينجوس مباراة دور الـ32 من كأس الملك ضد تالافيرا، وهو نادٍ يبدو على الورق أنه لا يملك فرصًا كبيرة في تحقيق مفاجأة كبيرة. ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الأربعاء 17 ديسمبر.

كيف يصل الفريقان إلى المباراة

ألافيس
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

ريال مدريد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات المباشرة بين ديبورتيفو ألافيس وريال مدريد

ألافيس

آخر 5 مباريات

ريال مدريد

0

انتصار

0

تعادل

5

انتصارات

2

الأهداف المسجلة

13
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
1/5

ترتيب ديبورتيفو ألافيس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026

