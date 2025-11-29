تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإسباني
team-logoجيرونا
Estadi Municipal de Montilivi
team-logoريال مدريد
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة جيرونا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة جيرونا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يتزين ملعب مونتليفي، لاستضافة مباراة هامة تجمع جيرونا وريال مدريد في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني 2025-2026.

تطمح كتيبة الملكي، لمصالحة الجماهير عقب التعادل الذي حققه الفريق في الجولة الماضية مع إلتشي، وسيعملون على العودة لسكة الانتصارات في البطولة المحلية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة جيرونا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة جيرونا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة جيرونا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026، هو الأحد 30 نوفمبر 2025، على ملعب مونتليفي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإسباني - الدوري الإسباني
Estadi Municipal de Montilivi

ما القنوات الناقلة لمباراة جيرونا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة جيرونا وريال مدريد في الدوري الإسباني، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق حسن العيدروس.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1حسن العيدروس
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة جيرونا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة جيرونا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة جيرونا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026

تشكيلات جيرونا ضد ريال مدريد

جيروناHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-4-1-1

Home team crestريال مدريد
13
باولو غازانيجا
4
C
أرناو مارتينيز
24
اليكسندر مورينو
2
H. Rincon
12
فيتور ريس
21
بريان خيل
20
أكسيل فيتسل
15
فيكتور تسيجانكوف
18
عز الدين أوناحي
23
ايفان مارتين
19
فلاديسلاف فانات
1
تيبو كورتوا
22
أنطونيو روديجر
12
ترينت ألكسندر أرنولد
20
فيران جارسيا
3
إيدير ميليتاو
15
أردا جولر
7
فينيسيوس جونيور
8
C
فيديريكو فالفيردي
5
جود بيلينجهام
14
أوريلين تشواميني
10
كيليان مبابي

4-4-1-1

ريال مدريدAway team crest

جيرونا
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • ميجيل ميشيل

ريال مدريد
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • تشابي ألونسو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج جيرونا وريال مدريد في المباريات الأخيرة

جيرونا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ريال مدريد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات جيرونا وريال مدريد الأخيرة

جيرونا

آخر 5 مباريات

ريال مدريد

1

انتصار

0

تعادل

4

انتصارات

4

الأهداف المسجلة

14
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
1/5

ترتيب جيرونا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026

إعلان
0