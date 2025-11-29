يتزين ملعب مونتليفي، لاستضافة مباراة هامة تجمع جيرونا وريال مدريد في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني 2025-2026.

تطمح كتيبة الملكي، لمصالحة الجماهير عقب التعادل الذي حققه الفريق في الجولة الماضية مع إلتشي، وسيعملون على العودة لسكة الانتصارات في البطولة المحلية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة جيرونا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة جيرونا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة جيرونا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026، هو الأحد 30 نوفمبر 2025، على ملعب مونتليفي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

Estadi Municipal de Montilivi

ما القنوات الناقلة لمباراة جيرونا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة جيرونا وريال مدريد في الدوري الإسباني، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق حسن العيدروس.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة جيرونا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة جيرونا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

