ما القنوات الناقلة لمباراة جيرونا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل برشلونة ضيفًا على نظيره جيرونا في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني 2025-2026 على ملعب مونتيليفي.

برشلونة في منافسة قوية مع ريال مدريد على صدارة الدوري الإسباني، ويسعى لمصالحة جماهيره بعد خسارة كبيرة أمام أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة جيرونا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة جيرونا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة جيرونا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026، هو الإثنين 16 فبراير 2026، على ملعب مونتيليفي.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة جيرونا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة جيرونا وبرشلونة في الدوري الإسباني، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق حسن العيدروس.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة جيرونا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة جيرونا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة جيرونا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026

نتائج جيرونا وبرشلونة في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات جيرونا وبرشلونة في المباريات الأخيرة

ترتيب جيرونا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026