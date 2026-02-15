Goal.com
مباشر
الدوري الإسباني
team-logoجيرونا
مونتيليفي
team-logoبرشلونة
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة جيرونا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة جيرونا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحل برشلونة ضيفًا على نظيره جيرونا في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني 2025-2026 على ملعب مونتيليفي. 

برشلونة في منافسة قوية مع ريال مدريد على صدارة الدوري الإسباني، ويسعى لمصالحة جماهيره بعد خسارة كبيرة أمام أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة جيرونا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة جيرونا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة جيرونا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026، هو الإثنين 16 فبراير 2026، على ملعب مونتيليفي.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

الدوري الإسباني - الدوري الإسباني
مونتيليفي

ما القنوات الناقلة لمباراة جيرونا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة جيرونا وبرشلونة في الدوري الإسباني، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق حسن العيدروس.

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS 1 HDحسن العيدروس
كيف تشاهد البث المباشر لمباراة جيرونا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة جيرونا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة جيرونا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026

التشكيلات المحتملة جيرونا ضد برشلونة

جيروناHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-3-3

Home team crestبرشلونة
13
باولو غازانيجا
2
H. Rincon
17
دايلي بليند
12
فيتور ريس
4
أرناو مارتينيز
21
بريان خيل
11
ثوماس يمار
3
جويل روكا
23
ايفان مارتين
15
فيكتور تسيجانكوف
19
فلاديسلاف فانات
13
جوان جارسيا
5
باو كوبارسي
3
أليخاندرو بالدي
24
إيريك جارسيا
23
جول كوندي
17
مارك كاسادو
16
فيرمين لوبيز
20
داني أولمو
10
لامين يامال
9
روبرت ليفاندوفسكي
14
ماركوس راشفورد

4-3-3

برشلونةAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ميجيل ميشيل

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • هانسي فليك

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج جيرونا وبرشلونة في المباريات الأخيرة

جيرونا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين
2/5

برشلونة
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات جيرونا وبرشلونة في المباريات الأخيرة

جيرونا

آخر 5 مباريات

برشلونة

2

انتصاران

0

تعادل

3

انتصارات

11

الأهداف المسجلة

14
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
5/5

ترتيب جيرونا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026

