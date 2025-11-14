تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا
team-logoجورجيا
بوريس بايتشادز
team-logoإسبانيا
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة جورجيا وإسبانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة جورجيا وإسبانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحل منتخب إسبانيا ضيفاً على نظيره جورجيا في مواجهة ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

يقع المنتخبان ضمن المجموعة الخامسة، رفقة تركيا وبلغاريا، ويأمل رجال المدرب لويس دي لا فوينتي في تأكيد الصدارة التي تؤهلهم إلى المونديال.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة جورجيا وإسبانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

موعد مباراة جورجيا وإسبانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة جورجيا وإسبانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة جورجيا وإسبانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، هو يوم السبت 15 نوفمبر 2025، على ملعب بوريس بيشادزي.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت الإمارات.

crest
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا - المجموعة 5
بوريس بايتشادز

ما القنوات الناقلة لمباراة جورجيا وإسبانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة جورجيا وإسبانيا عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

beIN SPORTS 1حفيظ دراجي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة جورجيا وإسبانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة جورجيا وإسبانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة جورجيا وإسبانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

تشكيلات جورجيا ضد إسبانيا

جورجياHome team crest

4-1-4-1

التشكيل

4-3-3

Home team crestإسبانيا
1
جيورجي مامارداشفيلي
2
V. Mamuchashvili
14
لوكا لوتشوشفيلي
5
سابا جوجليتشيدزه
13
جيورجي غوتشوليشفيلي
22
I. Tabatadze
15
أنزور ميكفابيشفيلي
10
زوريكو دافيتاشفيلي
17
أوتار كيتيشفيلي
7
C
خفيتشا كفاراتسخيليا
8
بودو زفيزيفادزي
23
C
أوناي سيمون
14
ايميريك لابورت
12
بيدرو بورو
22
مارك كوكوريلا
15
باو كوبارسي
8
فابيان رويز
18
مارتن زوبيميندي
6
ميكيل ميرينو
7
فيران توريس
16
أليخاندرو باينا
21
ميكيل أويارزابال

4-3-3

إسبانياAway team crest

جورجيا
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • ويلي سانيول

إسبانيا
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • لويس دي لا فوينتي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج جورجيا وإسبانيا في المباريات الأخيرة

جورجيا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

إسبانيا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
17/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ مواجهات جورجيا وإسبانيا في المباريات الخمس الأخيرة

جورجيا

آخر 5 مباريات

إسبانيا

0

انتصار

0

تعادل

5

انتصارات

3

الأهداف المسجلة

20
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب جورجيا وإسبانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

0