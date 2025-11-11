ما القنوات الناقلة لمباراة تونس وموريتانيا الودية 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يضع المنتخب التونسي اللمسات الأخيرة استعدادًا للمباراة الودية التي ستجمعه بنظيره الموريتاني غدًا الأربعاء على ملعب حمادي العقربي، ضمن سلسلة التحضيرات التي يخوضها الفريق قبل استحقاقاته القارية والدولية المقبلة، وعلى رأسها كأس الأمم الإفريقية 2025.

وتأتي هذه المواجهة في إطار خطة العمل التي أعدها الجهاز الفني بقيادة سامي الطرابلسي، والتي تهدف إلى الوقوف على جاهزية المجموعة وتقييم المستوى الفني للاعبين قبل خوض المنافسات الرسمية، خاصة بعد أن ضمن نسور قرطاج مقعدهم في نهائيات كأس العالم 2026.

ومن المنتظر أن يمنح الطرابلسي الفرصة لعدد من الوجوه الجديدة للمشاركة إلى جانب العناصر الأساسية، في مسعى لتعزيز التجانس داخل التشكيلة وتوسيع قاعدة الاختيارات أمام الجهاز الفني في المرحلة القادمة، قبل أن يلتقي المنتخب التونسي نظيره الأردني في مباراة ودية ثانية خلال فترة التوقف الحالية.

أما المنتخب الموريتاني، فيدخل اللقاء بطموح استعادة توازنه والوقوف على مكامن الضعف في صفوفه بعد سلسلة من النتائج غير المستقرة مؤخرًا، على أمل أن تشكل المواجهة اختبارًا حقيقيًا يعيد له الثقة قبل استكمال مشواره في الفترة المقبلة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة تونس وموريتانيا الودية 2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة تونس وموريتانيا الودية 2025؟

موعد مباراة تونس وموريتانيا الودية 2025 هو يوم الأربعاء 12 أغسطس 2025، على ستاد حمادي العقربي.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السادسة والنصف بتوقيت تونس.

ما القنوات الناقلة ل مباراة تونس وموريتانيا الودية 2025 ؟

تمتلك شبكة "الوطنية التونسية" حق إذاعة مباريات نسور قرطاج الودية خصوصًا داخل أراضي تونس، لذلك من المقرر أن تذاع مباراة تونس وموريتانيا الودية 2025 عبر قناة الوطنية التونسية 1.

القنوات الناقلة التعليق الوطنية التونسية 1 -

كيف تشاهد مباراة تونس وموريتانيا الودية 2025 عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباريات تونس الودية عبر الإنترنت عبر البث المباشر للتلفزة التونسية الرسمية.

نتائج تونس وموريتانيا في المباريات الأخيرة