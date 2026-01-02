تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
كأس أمم إفريقيا
team-logoمالي
Stade Mohamed V
team-logoتونس
شاهد من أي مكان في العالم عبر
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالي في كأس أمم أفريقيا 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالي في كأس أمم أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحتضن المركب الرياضي محمد الخامس، مباراة قوية بين تونس ومالي، ضمن مواجهات دور الـ 16 من كأس إفريقيا أفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

وتأهل المنتخب التونسي وصيفًا للمجموعة الثالثة خلف نيجيريا بعد الفوز على أوغندا والخسارة أمام النسور الخضراء والتعادل في المباراة الأخيرة ضد تنزانيا.

أما مالي فلم يحقق أي انتصار حتى الآن، إذ تعادل في ثلاث مواجهات ضد زامبيا والمغرب وجزر القمر.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالي في كأس أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة تونس ومالي في كأس أفريقيا 2025؟

موعد مباراة تونس ومالي في كأس أمم إفريقيا 2025، هو السبت 3 يناير 2026، على المركب الرياضي محمد الخامس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة مساء بتوقيت المغرب وتونس، التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

crest
كأس أمم إفريقيا - Africa Cup of Nations Final Stage
Stade Mohamed V

ما القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالي في كأس أفريقيا 2025؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس أفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة تونس ومالي في كأس أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قنوات beIN MAX 1  بتعليق عصام الشوالي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN MAX 1عصام الشوالي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة تونس ومالي في كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة تونس ومالي في كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة تونس ومالي في كأس أفريقيا 2025

التشكيلات المحتملة مالي ضد تونس

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • توم سينتفيت

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سامي الطرابلسي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج تونس ومالي في المباريات الأخيرة

مالي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تونس
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ مواجهات تونس ومالي الأخيرة

مالي

آخر 5 مباريات

تونس

1

انتصار

2

تعادلان

2

انتصاران

2

الأهداف المسجلة

3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين
1/5
إعلان

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0