كأس العرب
team-logoتونس
team-logoسوريا
بلال محمد

ما القنوات الناقلة لمباراة تونس وسوريا الافتتاحية في كأس العرب 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة تونس وسوريا في كأس العرب 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يتزين ملعب أحمد بن علي، لاستضافة مباراة هامة تجمع تونس وسوريا في الجولة الأولى من مجموعات كأس العرب 2025-2026.

يطمح الفريقان في دخول المسابقة بأقوى شكل ممكن، في ظل الندية الكبيرة التي تتسم بها اللقاءات العربية العربية.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة تونس وسوريا في كأس العرب 2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة تونس وسوريا في كأس العرب 2025؟

موعد مباراة تونس وسوريا في كأس العرب 2025، هو الإثنين 1 ديسمبر 2025، على ملعب أحمد بن علي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية وسوريا، الخامسة بتوقيت الإمارات، الثانية ظهرًا بتوقيت تونس.

كأس العرب - المجموعة الأولى

ما القنوات الناقلة لمباراة تونس وسوريا في كأس العرب 2025؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2025 عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك عبر قناتي beIN SPORTS HD و beIN Xtra 1، وأكدت المجموعة أن البطولة مذاعة على قنواتها بالمجان بشكل كامل دون أي اشتراك.

كما ستذاع أيضًا مباريات بطولة كأس العرب 2025 عبر قنوات الكاس القطرية، دبي الرياضية، أبو ظبي الرياضية، والكويت الرياضية بصورة مفتوحة للجمهور العربي.

كيف تشاهد مباراة تونس وسوريا في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة تونس وسوريا في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر موقع "يوتيوب" من خلال القناة الرسمية لشبكة "بي إن سبورتس"

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS Xtraأحمد البلوشي
قنوات الكأسخالد الغول
سعود الحريري
أبو ظبي الرياضية 1أحمد الحامد
دبي الرياضية 1رؤوف خليف
الكويت الرياضيةأحمد البلوشي
شاشاعلي دراج

تاريخ مواجهات تونس وسوريا الأخيرة

تونس

المباراة الأخيرة

سوريا

0

انتصار

0

تعادل

1

انتصار

0

الأهداف المسجلة

2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/1
سجل كلا الفريقين
0/1

نتائج تونس وسوريا  في المباريات الأخيرة

تونس
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

سوريا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
16/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب تونس وسوريا في كأس العرب 2025

