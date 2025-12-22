تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
كأس أمم إفريقيا
team-logoتونس
Prince Moulay Abdellah Olympic Annex Stadium
team-logoأوغندا
ما القنوات الناقلة لمباراة تونس وأوغندا في كأس أمم أفريقيا 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله، لاستضافة مواجهة تونس وأوغندا ضمن منافسات المباريات المجموعة الثالثة في كأس أفريقيا 2025 والمقامة على الأراضي المغربية.

منتخب تونس ودّع منافسات كأس أمم إفريقيا من دور المجموعات في آخر مناسبتين، ويرغب في تقديم أداء يليق بإمكانيات نجومه في النسخة الحالية.

وبجانب أوغندا، يتواجد نيجيريا وتنزانيا رفقة تونس في المجموعة الثالثة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة تونس وأوغندا في كأس أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة تونس وأوغندا في كأس أفريقيا 2025؟

موعد مباراة تونس وأوغندا في كأس أفريقيا 2025، هو الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت المغرب.

crest
كأس أمم إفريقيا - كأس أمم أفريقيا C
Prince Moulay Abdellah Olympic Annex Stadium

ما القنوات الناقلة لمباراة تونس وأوغندا في كأس أفريقيا 2025؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس أفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة تونس وأوغندا في كأس أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 و beIN MAX 3 بتعليق عصام الشوالي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN MAX 1عصام الشوالي
beIN MAX 2
beIN MAX 3
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة تونس وأوغندا في كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة تونس وأوغندا في كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة تونس وأوغندا في كأس أفريقيا 2025

التشكيلات المحتملة تونس ضد أوغندا

تونسHome team crest

4-3-3

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestأوغندا
30
أيمن دحمان
2
علي العابدي
25
ديلان برون
17
يان فاليري
3
منتصر الطالبي
15
إيلايس سكيري
13
فرجاني ساسي
28
حنبعل المجبري
5
نعيم سليتي
26
إلياس سعد
7
حازم المستوري
16
جمال سالم
23
E. Capradossi
6
توبي سيبيك
21
جوردن اوبيتا
27
عزيز عبده كايوندو
10
ألان أوكيلو
8
خالد أوتشو
7
جود سسيموجابي
47
روجيرس ماتو
30
كينيت سيماكولا
11
ستيفن موكوالا

4-2-3-1

أوغنداAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سامي الطرابلسي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • بول بوت

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج تونس وأوغندا في المباريات الأخيرة

تونس
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

أوغندا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ تونس وأوغندا وجزر القمر الأخيرة

تونس

المباراة الأخيرة

أوغندا

1

انتصار

0

تعادل

0

انتصار

2

الأهداف المسجلة

0
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/1
سجل كلا الفريقين
0/1

ترتيب تونس وأوغندا في كأس أفريقيا 2025

0