تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري أبطال أوروبا
team-logoتشيلسي
ستامفورد بريدج
team-logoبرشلونة
شاهد من أي مكان في العالم عبر
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحل برشلونة ضيفًا على تشيلسي في ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

برشلونة يبحث عن انتصار بعد التعادل في الجولة الماضية أمام كلوب بروج، إذ فاز النادي الكتالوني على نيوكاسل ثم خسر من باريس سان جيرمان وانتصر على أولمبياكوس.

أما تشيلسي فجاء تعادله أمام كاراباج بمثابة صدمة كبيرة لعشاق الفريق، خاصة بعد انتصارين على التوالي أمام بنفيكا وأياكس سبقتهما خسارة من بايرن ميونخ.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة تشيلسي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

موعد مباراة برشلونة وتشيلسي، في الجولة الخامس من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، على ملعب ستامفورد بريدج.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

crest
دوري أبطال أوروبا - دوري أبطال أوروبا
ستامفورد بريدج

ما القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة تشيلسي وبرشلونة في قمة الجولة الخامسة، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق عصام الشوالي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1عصام الشوالي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة تشيلسي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة تشيلسي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

تشكيلات تشيلسي ضد برشلونة

تشيلسيHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestبرشلونة
1
روبيرت سانشيز
29
ويسلي فوفانا
3
مارك كوكوريلا
27
مالو غوستو
23
تريفوه تشالوباه
49
أليخاندرو جارناتشو
25
مويسيس كايسيدو
41
إستيفاو ويليان
8
إنزو فرنانديز
24
C
رييس جاميس
7
بيدرو نيتو
13
جوان جارسيا
23
جول كوندي
3
أليخاندرو بالدي
5
باو كوبارسي
4
C
رونالد أراوخو
16
فيرمين لوبيز
21
فرينكي دي يونج
24
إيريك جارسيا
10
لامين يامال
7
فيران توريس
9
روبرت ليفاندوفسكي

4-2-3-1

برشلونةAway team crest

تشيلسي
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • إينزو ماريسكا

برشلونة
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • هانسي فليك

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج تشيلسي وبرشلونة في المباريات الأخيرة

تشيلسي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

برشلونة
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
15/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ مواجهات تشيلسي وبرشلونة الأخيرة

تشيلسي

آخر 5 مباريات

برشلونة

2

انتصاران

2

تعادلان

1

انتصار

6

الأهداف المسجلة

7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب تشيلسي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

إعلان
0