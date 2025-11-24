ما القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل برشلونة ضيفًا على تشيلسي في ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

برشلونة يبحث عن انتصار بعد التعادل في الجولة الماضية أمام كلوب بروج، إذ فاز النادي الكتالوني على نيوكاسل ثم خسر من باريس سان جيرمان وانتصر على أولمبياكوس.

أما تشيلسي فجاء تعادله أمام كاراباج بمثابة صدمة كبيرة لعشاق الفريق، خاصة بعد انتصارين على التوالي أمام بنفيكا وأياكس سبقتهما خسارة من بايرن ميونخ.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة تشيلسي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

موعد مباراة برشلونة وتشيلسي، في الجولة الخامس من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، على ملعب ستامفورد بريدج.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة تشيلسي وبرشلونة في قمة الجولة الخامسة، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة تشيلسي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة تشيلسي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

نتائج تشيلسي وبرشلونة في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات تشيلسي وبرشلونة الأخيرة

ترتيب تشيلسي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026