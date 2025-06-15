ما القنوات الناقلة لمباراة بورتو وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة بورتو وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب ميتلايف، لاستضافة مباراة قوية في كاس العالم للأندية 2025، في حلته الجديدة تجمع بين بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويشارك بورتو في البطولة بصفته بصفة تصنيفه ضمن الأندية الأوروبية، بينما يشارك بالميراس بصفته بطل كوبا ليبرتادوريس عام 2021.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بورتو وبالميراس كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما موعد مباراة بورتو وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة بورتو وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025، هو يوم الإثنين 16 يونيو 2025، على ملعب ميتلايف.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة بورتو وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN.

كما تمتلك شبكة قنوات MBC حقوق البطولة ويمكن مشاهدة المباراة عبر قنوات MBC مصر الأولى والثانية بجانب MBC أكشن.

كيف تشاهد مباراة بورتو وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة بورتو وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025 من خلالها.

المباراة بورتو - بالميراس التاريخ الإثنين 16 يونيو 2025 موعد المباراة 01:00 مصر والسعودية الملعب ميتلايف