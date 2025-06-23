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بلال محمد

ما القنوات الناقلة لمباراة بورتو والأهلي في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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تعرف على القنوات الناقلة لمباراة بورتو والأهلي في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستقبل ملعب ميت لايف، مباراة هامة وقوية تجمع بين بورتو والأهلي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

الأهلي يدخل المباراة بشعار لا بديل عن الفوز، للحفاظ على حظوظه في التأهل إلى دور الـ 16 من الدور المقبل، بعد التعادل مع إنتر ميامي، والخسارة من بالميراس.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز على بورتو، بفارق هدفين أو أكثر، مع خسارة إنتر ميامي، من بالميراس، بفارق أكثر من هدفين، لضمان الوصول إلى الدور القادم.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بورتو والأهلي في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة بورتو والأهلي في كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة بورتو والأهلي في كأس العالم للأندية 2025، هو يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، على ملعب ميتلايف.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة بورتو والأهلي في كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN وتنقل مباريات الأهلي عبر شبكة "إم بي سي".

كيف تشاهد مباراة بورتو والأهلي في كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة بورتو والأهلي في كأس العالم للأندية 2025 من خلالها بالإضافة إلى تطبيق شاهد.

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المباراةبورتو - الأهلي
التاريخالثلاثاء 24 يونيو 2025
موعد المباراة04:00 مصر والسعودية
الملعبميتلايف
القنوات الناقلةالتعليق
DAZNمحمد الشاذلي
MBC MASRفارس عوض
MBC MASR 2مدحت شلبي
شاهدفارس عوض