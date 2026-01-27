ما القنوات الناقلة لمباراة بنفيكا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف بنفيكا فريق ريال مدريد، في مباراة هامة ضمن مواجهات الجولة الثامنة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

يحتل ريال مدريد المركز الثالث في مرحلة الدوري ويكفيه تحقيق الانتصار بأي نتيجة كي يضمن موقعه ضمن المراكز الثمانية الأولى في مرحلة الدوري.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بنفيكا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة بنفيكا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

موعد مباراة بنفيكا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو يوم الأربعاء 28 يناير 2026، على ملعب النور.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

دوري أبطال أوروبا - دوري أبطال أوروبا إستاديو دا لوز

ما القنوات الناقلة لمباراة بنفيكا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بنفيكا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 4 بتعليق عامر الخوذيري.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة بنفيكا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة بنفيكا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة بنفيكا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

نتائج بنفيكا وريال مدريد في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات بنفيكا وريال مدريد الأخيرة

بنفيكا المباراة الأخيرة ريال مدريد 1 انتصار 0 تعادل 0 انتصار بنفيكا 5 - 2 ريال مدريد 5 الأهداف المسجلة 2 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/1 سجل كلا الفريقين 1/1

ترتيب بنفيكا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026