ما القنوات الناقلة لمباراة بنفيكا وتشيلسي في دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة بنفيكا وتشيلسي في دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب بانك أوف أمريكا، لاستقبال مباراة قوية تجمع بين بنفيكا وتشيلسي، ضمن مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025.

بنفيكا تصدر مجموعته أمام بايرن ميونخ وبوكا جونيورز وأوكلاند، بينما حل تشيلسي وصيفًا في المجموعة التي ضمت فلامنجو ولوس أنجلوس والترجي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بنفيكا وتشيلسي في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما موعد مباراة بنفيكا وتشيلسي في كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة بنفيكا وتشيلسي في كأس العالم للأندية 2025، هو يوم السبت 28 يونيو 2025، على ملعب بانك أوف أمريكا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة بنفيكا وتشيلسي في كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN .

كيف تشاهد مباراة بنفيكا وتشيلسي في كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة بنفيكا وتشيلسي في كأس العالم للأندية 2025 من خلالها كما تنقل المباراة عبر شاهد.

المباراة بنفيكا - تشيلسي التاريخ السبت 28 يونيو 2025 موعد المباراة 23:00 مصر والسعودية الملعب بانك أوف أمريكا

القنوات الناقلة التعليق DAZN محمد الشاذلي شاهد -

كأس العالم للأندية - التصفيات النهائية Bank of America Stadium

الإصابات والغائبون في مباراة بنفيكا وتشيلسي في كأس العالم للأندية 2025

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نتائج بنفيكا وتشيلسي في المباريات الأخيرة