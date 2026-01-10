تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
السوبر الإسباني
team-logoبرشلونة
King Abdullah Sports City
team-logoريال مدريد
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

تتطلع أعين عشاق الكرة الإسبانية إلى ملعب الإنماء الذي يستضيف مباراة تاريخية لحساب نهائي السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدرد.

الفريق الملكي بقيادة مدربه تشابي ألونسو يدرك أنه لا هامش للخطأ في ظل رغبة الملكي في تحقيق لقب أول هذا الموسم مع مدربه الجديد بينما يطمح رجال هانزي فليك في تحقيق أول لقب بدورهم.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني 2026؟

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني 2026، هو يوم الأحد 11 يناير 2026، على ملعب الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني 2026؟

مباريات كأس السوبر الإسباني تذاع بشكل مجاني على تطبيق ثمانية، الناقل الحصري لدوري روشن السعودي.

كل ما عليك هو تحميل التطبيق، والتسجيل المجاني ومتابعة جميع مباريات السوبر الإسباني.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

القنوات الناقلةالتعليق
تطبيق ثمانيةفهد العتيبي

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني 2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني 2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

أخبار ريال مدريد قبل مباراة برشلونة

وفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن كيليان مبابي، وصل إلى السعودية، صباح اليوم السبت، ولن يخوض مع ريال مدريد، إلا جلسة تدريبية واحدة، قبل النهائي المرتقب أمام برشلونة.

وبالرغم من وصول مبابي، المتأخر إلى المملكة العربية السعودية، إلا أن الصحيفة الإسبانية، لم تستبعد إمكانية مشاركة النجم الفرنسي، في المباراة النهائية ولكن الأمر النهائي سيكون بيد المدرب تشابي ألونسو، ومن المتوقع ألا يتم الفصح عنه إلا مع الإعلان الرسمي عن التشكيلة.

أخبار برشلونة قبل مباراة ريال مدريد

من بين جميع الأهداف الدفاعية التي يطمح برشلونة للتعاقد معها، هناك اسم "خفي" يتواجد في قائمة ديكو المدير الرياضي ويريد ضمه للفريق الكتالوني، وهو الهولندي ميكي فان دي فين.

مدافع توتنهام فرض نفسه كأحد أفضل اللاعبين بمركزه في أوروبا، وذلك من خلال المستويات المميزة التي يقدمها مع توتنهام، رغم النتائج المتواضعة للفريق تحت قيادة المدرب توماس فرانك.

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني 2026

التشكيلات المحتملة برشلونة ضد ريال مدريد

برشلونةHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestريال مدريد
13
جوان جارسيا
23
جول كوندي
3
أليخاندرو بالدي
5
باو كوبارسي
24
إيريك جارسيا
20
داني أولمو
21
فرينكي دي يونج
10
لامين يامال
8
بيدري
11
رافينيا
7
فيران توريس
1
تيبو كورتوا
22
أنطونيو روديجر
24
دين هويسين
18
ألفارو كاريراس
8
فيديريكو فالفيردي
14
أوريلين تشواميني
11
رودريجو جوس
7
فينيسيوس جونيور
6
إدواردو كامافينجا
5
جود بيلينجهام
10
كيليان مبابي

4-2-3-1

ريال مدريدAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • هانسي فليك

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • تشابي ألونسو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج برشلونة وريال مدريد في المباريات الأخيرة

برشلونة
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
13/0
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
0/5

ريال مدريد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ مواجهات برشلونة وريال مدريد الأخيرة

برشلونة

آخر 5 مباريات

ريال مدريد

4

انتصارات

0

تعادل

1

انتصار

15

الأهداف المسجلة

7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5
