ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف برشلونة نظيره ريال مايوركا في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني 2025-2026 على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

برشلونة صاحب المركز الأول يسعى لمواصلة الاقتراب من اللقب أكثر فأكثر ولكنه يواجه طموحات مايوركا صاحب المركز الرابع عشر في الارتقاء بجدول الترتيب.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني 2025-2026، هو السبت 7 فبراير 2026، على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة والربع مساء بتوقيت السعودية، السابعة والربع بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

