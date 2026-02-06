Goal.com
الدوري الإسباني
team-logoبرشلونة
كامب نو
team-logoمايوركا
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف برشلونة نظيره ريال مايوركا في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني 2025-2026 على ملعب سبوتيفاي كامب نو. 

برشلونة صاحب المركز الأول يسعى لمواصلة الاقتراب من اللقب أكثر فأكثر ولكنه يواجه طموحات مايوركا صاحب المركز الرابع عشر في الارتقاء بجدول الترتيب.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني 2025-2026، هو السبت 7 فبراير 2026، على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة والربع مساء بتوقيت السعودية، السابعة والربع بتوقيت الإمارات.

الدوري الإسباني - الدوري الإسباني
كامب نو

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

القنوات الناقلة
beIN SPORTS 2
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني 2025-2026

التشكيلات المحتملة برشلونة ضد مايوركا

برشلونةHome team crest

4-3-3

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestمايوركا
13
جوان جارسيا
23
جول كوندي
3
أليخاندرو بالدي
5
باو كوبارسي
24
إيريك جارسيا
21
فرينكي دي يونج
16
فيرمين لوبيز
20
داني أولمو
14
ماركوس راشفورد
10
لامين يامال
7
فيران توريس
1
ليوناردو رومان ريكيلمي
22
يوهان موخيكا
23
بابلو مافيو
27
دافيد لوبيز
24
مارتين فالجنت
10
سيرجي داردير
11
تاكوما أسانو
12
سامو
5
عمر ماسكاريل
17
J. Virgili
7
فيدات موريكي

4-2-3-1

مايوركاAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • هانسي فليك

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جاجوبا أراساتي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج برشلونة وريال مايوركا في المباريات الأخيرة

برشلونة
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
16/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
4/5

مايوركا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ مواجهات برشلونة وريال مايوركا في المباريات الأخيرة

برشلونة

آخر 5 مباريات

مايوركا

4

انتصارات

1

تعادل

0

انتصار

12

الأهداف المسجلة

3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5
