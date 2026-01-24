تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال أوفييدو في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال أوفييدو في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل ريال أوفييدو ضيفًا على حساب برشلونة، في مباراة هامة ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

يدخل برشلونة، المباراة وكله رغبة في الفوز كي يواصل تصدره لقب الدوري الإسباني بعد أن تقلص الفارق مع ريال مدريد في الجولة الماضية لنقطة واحدة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال أوفييدو في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة برشلونة وريال أوفييدو في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة برشلونة وريال أوفييدو في الدوري الإسباني 2025-2026، هو يوم الأحد 25 يناير 2026، على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والربع بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال أوفييدو في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وريال أوفييدو في الدوري الإسباني، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق عصام الشوالي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 2عصام الشوالي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة برشلونة وريال أوفييدو في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة برشلونة وريال أوفييدو في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وريال أوفييدو في الدوري الإسباني 2025-2026

التشكيلات المحتملة برشلونة ضد ريال أوفييدو

برشلونةHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-4-2

Home team crestأوفييدو
13
جوان جارسيا
23
جول كوندي
18
جيرارد مارتن
5
باو كوبارسي
2
جواو كانسيلو
21
فرينكي دي يونج
14
ماركوس راشفورد
10
لامين يامال
24
إيريك جارسيا
20
داني أولمو
9
روبرت ليفاندوفسكي
13
آرون ايسكانديل
16
ديفيد كارمو
24
لوكاس أهيخادو
4
دافيد كوستا
3
رحيم الحسن
6
K. Sibo
11
سانتياجو كولومباتو
7
إلياس شيرة
10
حايسم حسان
9
فيديريكو فيناس
5
A. Reina

4-4-2

أوفييدوAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • هانسي فليك

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • G. Almada

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج برشلونة وريال أوفييدو في المباريات الأخيرة

برشلونة
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
15/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

أوفييدو
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات برشلونة وريال أوفييدو الأخيرة

برشلونة

آخر 5 مباريات

أوفييدو

3

انتصارات

0

تعادل

2

انتصاران

9

الأهداف المسجلة

9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب برشلونة وريال أوفييدو في الدوري الإسباني 2025-2026

0