تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإسباني
team-logoبرشلونة
كامب نو
team-logoأتلتيك بيلباو
شاهد من أي مكان في العالم عبر
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يعود برشلونة إلى ملعبه "كامب نو" للمرة الأولى بعد نحو عامين ليواجه أتلتيك بيلباو ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر ضمن منافسات الدوري الإسباني 2025-2026.

برشلونة قلص الفارق مع ريال مدريد بعد الفوز على سيلتا فيجو، ولديه فرصة لمعادلة الملكي في النقاط ولو بصورة مؤقتة حال انتصر على بيلباو في افتتاح ملعب كامب نو الجديد.

بيلباو بدوره لا يعيش أزهى فتراته مع كثرة الإصابات، ويحتل المركز السابع برصيد 17 نقطة، كما أنّه خسر مباراتي الموسم الماضي أمام النادي الكتالوني بجانب مواجهة السوبر.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني 2025-2026، هو السبت 22 نوفمبر 2025، على ملعب كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والربع بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإسباني - الدوري الإسباني
كامب نو

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2025-2026، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق حسن العيدروس

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1حسن العيدروس
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2025-2026

تشكيلات برشلونة ضد أتلتيك بيلباو

برشلونةHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestأتلتيك بيلباو
13
جوان جارسيا
18
جيرارد مارتن
23
جول كوندي
3
أليخاندرو بالدي
5
باو كوبارسي
10
لامين يامال
16
فيرمين لوبيز
7
فيران توريس
20
داني أولمو
24
إيريك جارسيا
9
C
روبرت ليفاندوفسكي
1
أوناي سيمون
14
ايميريك لابورت
2
اندوني غوروزابيل
17
C
يوري بيرشيكي
3
دانيال فيفيان
8
أوهيان سانسيت
7
أليكس بيرينغر
10
نيكو ويليامز
18
ميكيل ياوريجيزار
16
اينييغو رويز دي جالاريتا
20
اوناي غوميز

4-2-3-1

أتلتيك بيلباوAway team crest

برشلونة
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • هانسي فليك

أتلتيك بيلباو
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • إرنستو فالفيردي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج برشلونة وأتلتيك بيلباو في المباريات الأخيرة

برشلونة
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
17/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
5/5

أتلتيك بيلباو
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات برشلونة وأتلتيك بيلباو في المباريات الخمس الأخيرة

برشلونة

آخر 5 مباريات

أتلتيك بيلباو

3

انتصارات

1

تعادل

1

انتصار

7

الأهداف المسجلة

3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

ترتيب برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2025-2026

إعلان
0