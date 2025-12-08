ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يتطلع جمهور كرة القدم لليلة جديدة من ليالي دوري أبطال أوروبا السحرية حينما يتزين ملعب "كامب نو" لاستضافة مباراة برشلونة، امام آينتراخت فرانكفورت في الجولة السادسة.

برشلونة يتواجد في المركز الثامن عشر برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل وهزيمتين، وسيدخل المباراة بهدف مصالحة الجماهير عقب السقوط الأخير في البطولة الأوروبية، وسيعمل على خطف نقاط المباراة كاملة لتحسين وضعه في جدول الترتيب والاقتراب من المراكز المؤهلة مباشرة إلى الدور القادم.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

موعد مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، على ملعب كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

دوري أبطال أوروبا - دوري أبطال أوروبا كامب نو

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت في قمة الجولة الخامسة، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق علي محمد علي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

نتائج برشلونة وآينتراخت فرانكفورت في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات برشلونة وآينتراخت فرانكفورت الأخيرة

برشلونة آخر مباراتان فرانكفورت 0 انتصار 1 تعادل 1 انتصار برشلونة 2 - 3 آينتراخت فرانكفورت

آينتراخت فرانكفورت 1 - 1 برشلونة 3 الأهداف المسجلة 4 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/2 سجل كلا الفريقين 2/2

ترتيب برشلونة وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا 2025-2026