ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأوساسونا في السوبر الإسباني 2024؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأوساسونا في السوبر الإسباني 2024 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يبدأ برشلونة مشواره في نصف نهائي السوبر الإسباني 2024 بمواجهة أوساسونا الذي شارك بصفته وصيف كأس إسبانيا العام الماضي، بعدما أصبحت السوبر كوبا تُلعب بمشاركة 4 فرق.

ويتطلع برشلونة إلى الفوز في هذه المباراة والوصول إلى المباراة النهائية لمواجهة الفائز من لقاء ريال مدريد وأتلتكو مدريد، حيث يسعى البلوجرانا بالطبع للتتويج باللقب الخامس عشر له في بطولة السوبر.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأوساسونا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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متى موعد مباراة برشلونة وأوساسونا في السوبر الإسباني 2024؟

تقام مباراة برشلونة وأوساسونا في السوبر الإسباني 2024 يوم الخميس 11 يناير 2024 على ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة ل مباراة برشلونة وأوساسونا في كأس السوبر الإسباني 2024 ؟

مباريات كأس السوبر الإسباني تُذاع على شبكة قنوات SSC السعودية، والتي تُعد الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، ويمكنك متابعة مباراة برشلونة وأوساسونا في نصف النهائي على قناة SSC HD 1، بتعليق عبد الله الغامدي.

كيف تشاهد مباراة برشلونة ضد أوساسونا في السوبر الإسباني 2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات كأس السوبر الإسباني 2024 بتعليق عربي عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "شاهد".