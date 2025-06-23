ما القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبنفيكا في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبنفيكا في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستقبل ملعب بنك أوف أمريكا، مباراة هامة وقوية تجمع بين بايرن ميونخ وبنفيكا، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

يتصدر بايرن ميونخ، المجموعة الثالثة في البطولة، بعد الفوز على أوكلاند سيتي، ثم بوكا جونيورز، وسيطمح لمواصلة الانتصارات وتحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات.

ويصطدم طموح بايرن ميونخ، امام بنفيكا، الذي يدخل المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز، للوصول إلى النقطة السابعة وخطف صدارة الترتيب من الفريق البافاري.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبنفيكا كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا في كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا في كأس العالم للأندية 2025، هو يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، على ملعب بنك أوف أمريكا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبنفيكا في كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN، كما يمكن متابعة مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا، من خلال شبكة قنوات MBC.

كيف تشاهد مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا في كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة بايرن ميونخ وبنفيكا في كأس العالم للأندية 2025 من خلالها.

المباراة بايرن ميونخ - بنفيكا التاريخ الثلاثاء 24 يونيو 2025 موعد المباراة 22:00 مصر والسعودية الملعب بنك أوف أمريكا