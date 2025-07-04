ما القنوات الناقلة لمباراة بالميراس وتشيلسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة بالميراس وتشيلسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب لينكون فاينانشال فيلد، لاستقبال مباراة قوية ومثيرة تجمع بين بالميراس وتشيلسي، ضمن مواجهات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وكان بالميراس، قد نجح في حجز مقعده في ربع نهائي البطولة، بعد التغلب على مواطنه بوتافوجو، بهدف نظيف.

أما على الجانب الآخر تشيلسي، قد تغلب على بنفيكا، بأربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة مثيرة امتدت إلى الأشواط الإضافية.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بالميراس وتشيلسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة بالميراس وتشيلسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة تشيلسي وبالميراس في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، هو يوم السبت 5 يوليو 2025، على ملعب لينكون فاينانشال فيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة بالميراس وتشيلسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN.

كيف تشاهد مباراة بالميراس وتشيلسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة بالميراس وتشيلسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 من خلالها.

المباراة بالميراس - تشيلسي التاريخ السبت 5 يوليو 2025 موعد المباراة 04:00 مصر والسعودية الملعب لينكون فاينانشال فيلد

القنوات الناقلة التعليق DAZN خالد الغول

كأس العالم للأندية - التصفيات النهائية Lincoln Financial Field

الإصابات والغائبون في مباراة بالميراس وتشيلسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025

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