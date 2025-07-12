ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب ميتلايف، لاستقبال مباراة درة التاج، نهائي كأس العالم للأندية 2025 التي طال انتظار الجماهير حول العالم لها.

ومن المنتظر أن يواجه تشيلسي الإنجليزي باريس سان جيرمان الذي سحق ريال مدريد 4-0، وسيلتقي الفريقان في المباراة النهائية التي تقام على الملعب ذاته.

وكان تشيلسي قد حسم التأهل للنهائي بعد الفوز على فلومينينسي البرازيلي بهدفين نظيفين سجلهما جواو بيدرو.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية 2025، هو يوم الأحد 13 يوليو 2025، على ملعب ميتلايف.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN، ويمكن متابعة مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي، في نهائي البطولة من خلالها، وأيضًا تذيع "إم بي سي" المباراة.

كيف تشاهد مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية 2025 من خلالها.

المباراة باريس سان جيرمان - تشيلسي التاريخ الأحد 13 يوليو موعد المباراة 22:00 مصر والسعودية الملعب ميتلايف

القنوات الناقلة التعليق DAZN حماد العنزي MBC MASR 1 فهد العتيبي MBC MASR 2 فارس عوض MBC ACTION فهد العتيبي شاهد فهد العتيبي

كأس العالم للأندية - التصفيات النهائية MetLife Stadium, New Jersey

الإصابات والغائبون في مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية 2025

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نتائج باريس سان جيرمان وتشيلسي في المباريات الأخيرة