ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب حديقة الأمراء، لاستضافة قمة أوروبية كبيرة تجمع بين باريس سان جيرمان، مع بايرن ميونخ، في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

يدخل الفريقان المباراة بمعنويات كبيرة، ويرفع كل منهما شعار لا بديل عن الفوز، للانفراد بصدارة ترتيب المجموعات، بعدما جمع كل فريق العلامة الكاملة حتى نهاية الجولة الثالثة.

وتمكن باريس سان جيرمان، من الفوز على أتالانتا، ثم برشلونة، قبل أن يقسو على باير ليفركوزن، في الجولة الماضية بسبعة أهداف، بينما افتتح بايرن ميونخ، مبارياته بفوز على تشيلسي، ثم بافوس، وفي الجولة الماضية تغلب على كلوب بروج برباعية نظيفة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، على ملعب حديقة الأمراء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشر مساءًا بتوقيت السعودية، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

نتائج باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2025-2026