ما القنوات الناقلة لمباراة إندونسيا والمنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2026؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إندونسيا والمنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2026 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يحل المنتخب السعودي، ضيفًا على نظيره الإندونيسي، في ملعب ملبورن ريكتانجولار ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026، عن القارة الآسيوية.

يدخل رجال المدرب هيرفي رينارد المباراة وعينهم على تحقيق الفوز ولا شيء آخر من أجل مواصلة المسيرة نحو بطولة يتمنى الأخضر المشاركة بها.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إندونسيا والمنتخب السعودي في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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متى موعد مباراة إندونسيا والمنتخب السعودي في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد إندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026 هو يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، على ملعب جيلورا بونج كارنو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت السعودية، الرابعة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة إندونسيا ضد المنتخب السعودي في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تذاع مباريات تصفيات كأس العالم في المملكة العربية السعودية عبر شبكة SSC عادة كما ستذيع قنوات الكاس القطرية المباراة وكذلك شبكة بي إن سبورتس، لذا يمكنك متابعة مباراة إندونسيا ضد المنتخب السعودي على قناة beIN Sports 1، بتعليق عبد الله الغامدي، وقناة الكأس 5 بتعليق أحمد الطيب.

كيف تشاهد مباراة إندونسيا والمنتخب السعودي في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

من الممكن مشاهدة مباراة إندونسيا والمنتخب السعودي من خلال حساب شووف الخاص بنقل المحتوى الذي تبثه قنوات الكاس.

كذلك سيقوم تطبيق TOD بنقل المباراة من خلفية إذاعتها على شبكة قنوات بي إن سبورتس.

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