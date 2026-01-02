ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيول وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف إسبانيول نظيره برشلونة في ديربي كتالونيا ضمن الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني موسم 2025-2026 على ملعب "كورنيلا آل برات".

برشلونة يبحث عن الانتصار لتعزيز موقعه في الصدارة قبل التوجه إلى المملكة العربية السعودية لمواجهة أتلتيك بيلباو في السوبر الإسباني.

ولن يكون اللقاء سهلًا، إذ تعتبر المواجهة بمثابة ديربي قوي بين طرفي إقليم كتالونيا، كما أنّ إسبانيول يعيش موسمًا رائعًا يتواجد فيه في المركز الخامس برصيد 33 نقطة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إسبانيول وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة إسبانيول وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة إسبانيول وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026، هو السبت 3 يناير 2026، على ملعب كورنيلا آل برات.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيول وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2025-2026.

ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة إسبانيول وبرشلونة في الدوري الإسباني عبر شاشتها، وبالتحديد على قناة beIN Sports 1.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إسبانيول وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إسبانيول وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

أخبار إسبانيول قبل الديربي

عادةً ما يتميز الديربي بشدة الحماس في المدرجات، ولكن هذا اللقاء له طابع خاص بعودة جوان حارسيا إلى كورنيلا آل برات لأول مرة منذ انتقاله إلى برشلونة. قد تكون الوضعية حساسة لدرجة أن الاتحاد الكتالوني لجماهير إسبانيول أصدر بيانًا يطلب فيه من مشجعي "الببغاوات" التزام الهدوء.

وجاء نص البيان كالآتي: "ندرك المشاعر المتعلقة بعودته، ولكن من الضروري أن نتحلى بالهدوء، بقدر ما نستطيع. هناك العديد من العوامل الخارجية التي تراقبنا عن كثب وتتطلع لمهاجمتنا. كما لا يمكننا نسيان أن الملعب معرض للإغلاق، لذا يجب أن نكون واعين لما نحن مقبلون عليه.

الفريق الأول يجعلنا نستمتع هذا الموسم كما لم يحدث كثيرًا من قبل، وكما يعترف اللاعبون أنفسهم، يأتي جزء من هذا بفضل الدعم الذي يتلقونه عندما يلعبون على أرضهم. لهذا السبب أطلب من جميع أعضاء الأندية الرجاء خلال التسعين دقيقة أن نتحلى بسلوك لا يعرض بقية الموسم للخطر وأن ندعم الفريق بلا توقف".

أخبار برشلونة قبل الديربي

من جهته، يسعى الكتلان لحل أزمة حراسة المرمى، مع استياء تير شتيجن. في الأيام الأخيرة، ورد اهتمام جيرونا بالحارس الألماني، الذي يبحث عن فرصة للمشاركة في الأشهر الستة المقبلة استعدادًا لكأس العالم.

