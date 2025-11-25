ما القنوات الناقلة لمباراة أولمبياكوس وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل ريال مدريد، ضيفًا ثقيلًأ على حساب نظيره أولمبياكوس، في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

يدخل ريال مدريد، المباراة بشعار لا بديل عن الفوز، لمصالحة الجماهير عقب النتائج السلبية التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة، وكان آخرها التعادل مع إلتشي محليًا، والسقوط أمام ليفربول، في البطولة الأوروبية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أولمبياكوس وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة أولمبياكوس وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

موعد مباراة أولمبياكوس وريال مدريد، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الأربعاء 26 نوفمبر 2025، على ملعب كارايسكاكيس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

دوري أبطال أوروبا - دوري أبطال أوروبا كاريسكاكي ستاديوم

ما القنوات الناقلة لمباراة أولمبياكوس وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة أولمبياكوس وريال مدريد في الجولة الخامسة، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 3 بتعليق خليل البلوشي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة أولمبياكوس وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة أولمبياكوس وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

