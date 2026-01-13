تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
كأس ملك إسبانيا
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة ألباسيتي وريال مدريد في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل ريالم دريد ضيفاً ثقيلاً على ألباسيتي في دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا 2025-2026، والتي يحتضنها ملعب كارلوس بلمونتي.

يدخل الميرينجي أولى مبارياته تحت قيادة المدرب الجديد ألفارو أربيلوا بعد رحيل المدرب تشابي ألونسو إثر الهزيمة من برشلونة 3-2 في السوبر الإسباني.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ألباسيتي وريال مدريد في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ألباسيتي وريال مدريد في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026؟

موعد مباراة ألباسيتي وريال مدريد في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026، هو الأربعاء 14 يناير 2026، على ملعب كارلوس بلمونتي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

كأس ملك إسبانيا - كأس ملك إسبانيا

ما القنوات الناقلة لمباراة ألباسيتي وريال مدريد في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026؟

تمتلك منصة شاهد حقوق بث مباريات كأس ملك إسبانيا 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة ألباسيتي وريال مدريد في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026 عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
شاهدأحمد النفيسة

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ألباسيتي وريال مدريد في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ألباسيتي وريال مدريد في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "شاهد".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة ألباسيتي وريال مدريد في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026

التشكيلات المحتملة ألباسيتي ضد ريال مدريد

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • A. Gonzalez

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ألفارو أربيلوا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج ألباسيتي وريال مدريد في المباريات الأخيرة

ألباسيتي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ريال مدريد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5
