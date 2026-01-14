Goal.com
كأس ملك إسبانيا
team-logoألباسيتي
كارلوس بلمونت
team-logoبرشلونة
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة ألباسيتي وبرشلونة في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على ألباسيتي في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026، والتي يحتضنها ملعب كارلوس بلمونت.

يدخل البلوجرانا تلك المباراة في البطولة للدفاع عن اللقب الذي حققه في الموسم الماضي بعد غياب 4 سنوات كاملة، والمُسابقة التي يمتلك منها 32 لقبًا، متفوقاً فيه على أقرب مُنافسيه أتلتيك بيلباو بفارق 8 ألقاب. 

وأطاح برشلونة بفريق راسينج في ثمن النهائي، وسوف يواجه المنافس الذي تفوق على ريال مدريد وأخرجه من البطولة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ألباسيتي وبرشلونة في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ألباسيتي وبرشلونة في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026؟

موعد مباراة ألباسيتي وبرشلونة في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026، هو الثلاثاء 3 فبراير 2026، على ملعب كارلوس بلمونت.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

كأس ملك إسبانيا - كأس ملك إسبانيا
كارلوس بلمونت

ما القنوات الناقلة لمباراة ألباسيتي وبرشلونة في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026؟

تمتلك منصة شاهد حقوق بث مباريات كأس ملك إسبانيا 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة ألباسيتي وبرشلونة في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026 عبر شاشتها.

كما يتم إذاعة المواجهة عبر قناة MBC مصر 2 المفتوحة بتعليق عصام عبده.

القنوات الناقلةالمعلق
شاهدعصام عبده
MBC مصر 2

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ألباسيتي وبرشلونة في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ألباسيتي وبرشلونة في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "شاهد".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة ألباسيتي وبرشلونة في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026

التشكيلات المحتملة ألباسيتي ضد برشلونة

ألباسيتيHome team crest

5-3-2

التشكيل

4-3-3

Home team crestبرشلونة
13
راوول ليزواين كروز
21
C. Neva
27
D. Bernabeu
18
J. Villar
2
L. Aguado
5
Javi Moreno
26
Capi
17
A. Melendez
6
أنطونيو باتشيكو
10
خيفتي بيتانكور
16
J. Lazo
13
جوان جارسيا
24
إيريك جارسيا
2
جواو كانسيلو
18
جيرارد مارتن
5
باو كوبارسي
22
مارك بيرنال
17
مارك كاسادو
20
داني أولمو
14
ماركوس راشفورد
9
روبرت ليفاندوفسكي
10
لامين يامال

4-3-3

برشلونةAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • A. Gonzalez

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • هانسي فليك

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج ألباسيتي وبرشلونة في المباريات الأخيرة

ألباسيتي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

برشلونة
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
15/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ مواجهات ألباسيتي وبرشلونة الأخيرة

ألباسيتي

آخر 4 مباريات

برشلونة

0

انتصار

0

تعادل

4

انتصارات

2

الأهداف المسجلة

11
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/4
سجل كلا الفريقين
2/4
