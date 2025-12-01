ما القنوات الناقلة لمباراة أتلتيك بيلباو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستقبل أتلتيك بلباو ريال مدريد يوم الأربعاء 3 ديسمبر على ملعب سان ماميس، في مباراة قوية من الجولة التاسعة عشرة من موسم 2025-2026 من الدوري الإسباني.

يصل فريق "الأسود" إلى هذه المباراة بعد فوزه 2-0 على ليفانتي في الجولة 14، بهدفين من روبرت نافارو ونيكو ويليامز. ويحتل الفريق الذي يديره إرنستو فالفيردي المركز الثامن في الترتيب برصيد 20 نقطة.

من جانبه، تعادل فريق الميرنجي 1-1 أمام جيرونا في آخر مباراة له في الدوري، بهدف من كيليان مبابي. ويحتل الفريق الذي يديره تشابي ألونسو المركز الثاني في الترتيب برصيد 33 نقطة.

هنا يقدم لك "جول" كل ما تحتاج لمعرفته حول كيفية مشاهدة المباراة، بما في ذلك القناة التليفزيونية وتفاصيل البث والمزيد.

ما القنوات الناقلة لمباراة أتلتيك بيلباو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد انطلاق مباراة أتلتيك بلباو ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026

موعد مباراة أتلتيك بيلباو وريال مدريد، في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني 2025-2026، هو الأربعاء 3 ديسمبر 2025، على ملعب سان ماميس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت الإمارات.

أخبار الفريقين والتشكيلات

أخبار نادي أتلتيك بلباو

الأسود يبحثون عن مزيد من الثبات، بعد ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات، إلى درجة خروجهم من منطقة التأهل للمسابقات القارية.

أخبار ريال مدريد

تخلى فريق الميرنجي عن صدارة الدوري الإسباني بعد تعادله المخيب للآمال أمام جيرونا، لكن تشابي ألونسو طلب عدم إثارة القلق، حيث لا يزال هناك الكثير من المباريات المتبقية في ما يتوقع أن يكون صراعًا محتدمًا على اللقب.

كيف يصل أتلتيك بيلباو وريال مدريد إلى المباراة؟

سجل المواجهات المباشرة بين أتلتيك بيلباو وريال مدريد

ترتيب أتلتيك بيلباو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026